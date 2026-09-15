포스코노사, 교섭 재개했지만 제자리 걸음 파행거듭… 오는 16일부터 120시간 파업 예고

포스코 노사가 임금협상을 놓고 임금 교섭을 재개했지만 입장 차를 좁히지 못한 채 파행을 거듭하고 있다.

노조는 추가 교섭에서도 진전이 없으면 16일부터 120시간의 2차 부분 파업에 들어갈 방침이다.

15일 포스코 노사에 따르면 양측은 이날 오후 2시부터 2시간여 동안 경북 포항의 본사에서 임금 교섭을 벌였으나 임금 인상률 등과 관련해 입장차를 좁히지 못했다.

양측은 기존 요구안에서 진전된 안을 제시하지 않은 것으로 알려졌다.

가장 최근 이뤄진 지난 3일 교섭에서 노조는 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등을 요구한 반면 회사는 기본급 2.0% 인상, 목표달성 격려금 350만원과 지역사랑상품권 50만원, 근속기념축하금 인상범위 확대 등을 제시했다.

노조는 교섭 결렬이 아닌 중지 상태라고 밝혔다.

한국노총 금속노련 포스코노동조합은 추가로 교섭이 진전되지 않으면 16일 오전 7시부터 120시간 부분 파업에 들어가기로 했다.

이번 부분 파업은 지난 9~11일까지 진행된 1차 부분 파업에 이은 두번째 쟁의 행위다.

노조는 부분 파업 대상 공정이 어디까지인지, 참여 조합원이 얼마나 되는지 구체적으로 밝히지 않았다.

노조 관계자는 "2차 부분 파업에는 1차의 2배 인원이 참여하고 파업 기간 중에 참여 인원을 대폭 확대할 방침"이라고 전했다.

포스코 관계자는 "회사는 노조의 요구를 경청하고 투명하게 소통하며 노사상생과 조속한 임금협상 타결을 위해 최선을 다하겠지만, 법·사규 위반이 발생하면 엄정대응할 방침"이라고 밝혔다.

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