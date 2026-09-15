강호동 농협회장, 국제협동조합농업기구 회장 재선출

강호동 농협중앙회장(사진 왼쪽 두 번째)이 현지시간 14일 파나마 파나마시티에서 열린 국제협동조합농업기구(ICAO) 총회에서 회장으로 당선된 뒤 부회장단과 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

강호동 농협중앙회장이 국제협동조합농업기구(ICAO) 회장에 재선출됐다.

농협중앙회는 강 회장이 현지시간 14일 파나마 파나마시티에서 열린 ICAO 총회에서 회장으로 재선출됐다고 15일 밝혔다. 임기는 4년이다.

ICAO는 1951년 설립된 국제협동조합연맹(ICA) 산하 농업 분야 기구로, 전 세계 약 10억명의 협동조합인을 대표한다. 현재 35개국 45개 농업협동조합 기관이 회원으로 참여하고 있다. 한국 농협은 1998년부터 ICAO 의장기관을 맡아왔다.

강 회장은 지난해 7월 ICAO 회장에 취임한 이후 ICA 이사와 국제협동조합연맹 아태지역본부(ICA-AP) 이사로 활동하며 세계 농업협동조합 간 협력과 농업인 권익 증진을 위한 활동을 이어왔다.

특히 2025년 ‘세계 협동조합의 해’를 맞아 서울에서 ICAO 총회를 개최하고 식량안보 강화와 기후위기 대응, 청년·여성 농업인 육성, 농업인 권익 보호, 첨단 농업기술 도입, 협동조합 간 연대 강화 등을 담은 'ICAO 서울 선언문'을 채택했다.

한국 농협의 발전 경험을 해외 회원기관과 공유하는 활동도 진행했다. 회원기관 대표단을 대상으로 한국 농협 연수를 실시하고 글로벌 리더 역량강화 사업 등을 추진했다.

강 회장은 이번 재선출에 따라 세계 농업협동조합을 대표하는 ICA 이사직도 이어가게 됐다.

강 회장은 “기후위기와 식량안보 등 세계 농업이 마주한 위기 앞에서 협동조합의 연대는 그 어느 때보다 절실하다”고 말했다.

그러면서 “서울 선언문의 정신을 바탕으로 세계 농업협동조합이 함께 위기를 극복하고 농업인이 존중받는 지속가능한 농업·농촌의 미래를 열어가겠다”고 전했다.

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