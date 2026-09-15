“검찰 내부 자료, 한동훈에 흘러간 경위 밝혀야”… 김승원, 해명 대신 역공

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 인사청문회에서 자신의 ‘신약 임상시험 승인 청탁’ 의혹과 관련해 “검찰 내부 자료가 무소속 한동훈 의원에게 흘러간 경위를 밝혀야 한다”며 역공에 나섰다. 김 후보자는 자신이 윤석열정부 당시 검찰로부터 3년간 수사를 받았음에도 혐의가 입증되지 않아 기소유예 처분을 받았다며 이는 검찰의 ‘쪼개기 기소’의 결과물이라고 주장했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

김 후보자는 이날 청문회에서 더불어민주당 김동아 의원으로부터 검찰 내부 문건 유출 경위와 관련한 질문을 받자 “검찰의 은밀한 내부적인 자료가 어떻게 한 의원에게 흘러갔는지 반드시 밝혀야 한다”고 답했다.



그러자 김 의원은 한 의원이 공개한 기소계획서 등은 당사자나 변호인도 열람이 불가능한 검찰 내부 보고자료라고 지적하며, 다른 중요 사건의 자료도 외부로 유출됐는지 감찰할 필요가 있다고 지적했다. 이에 김 후보자는 “수사를 받은 저도 수사 기록을 달라고 했을 때 검찰에서 주지 않았다”며 유출 경위를 규명해야 한다고 호응했다. 하지만 자신의 인사청문회에서 눈덩이처럼 쌓인 의혹들에 대한 해명보다 여당 의원의 지원 질의에 호응하는 장면이 여러 번 노출돼 ‘청문 대상이 아닌 위원 아니냐’, ‘적반하장’이라는 지적이 나왔다.



김 후보자는 또 검찰 디넷(D-NET·통합디지털증거관리시스템)을 언급하며 “수사받은 국민에 대한 어떠한 전자정보가 숨어 있는지 확인이 안 되고 있다”면서 장관이 된다면 이 부분도 점검하겠다고 밝혔다. 앞서 한 의원은 김 후보자의 신약 승인 청탁 의혹 관련 녹취와 수사·기소 관련 자료를 연일 공개하며 공세를 이어왔다.



한 의원이 공개한 기소계획서에는 검찰이 김 후보자에 대해 당초 징역 8개월을 구형하려 했다는 내용이 담겼다. 하지만 검찰은 2024년 12월 김 후보자의 알선뇌물약속 혐의를 기소유예 처분했다. 김 후보자는 “이런 것이 대장동 사건뿐 아니라 대북송금 사건 등 한동훈 휘하 정치검찰이 했던 쪼개기 기소”라고 주장했다. 또 “저는 기소유예 상태이기 때문에 공소 제기 전”이라면서 “저에 대한 피의사실을 말하는 것은 피의사실공표죄에 해당한다”고 했다.

가족 관련 공세에 ‘눈물’ 김승원 법무부 장관 후보자가 15일 서울 여의도 국회 법제사법위원회 전체회의장에서 열린 인사청문회에서 가족기업 특혜 의혹과 관련해 해명하는 도중 손수건으로 눈물을 훔치고 있다. 최상수 기자

배우자와 자녀가 일하는 발달장애인 돌봄 사회적협동조합 관련 의혹에 대해선 “돈벌이로 한 것은 절대 아니다”라며 급여 지급 과정에서 특혜는 전혀 없었다고 해명했다. 그러면서 “아내가 나중에 힘이 없거나 죽게 되면 (발달장애) 아이들을 믿고 맡길 사람으로 저희 아들에게 그 일을 맡겼다고 한다”며 울먹였다.



국회는 이날 김 후보자 외에 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자, 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자까지 3건의 청문회를 동시에 개최했다. 16일에는 강신철 국방부·홍지선 국토교통부 장관 후보자, 18일에는 최길수 특별감찰관 후보자에 대한 청문회가 열리는 등 추석 연휴 전까지 이재명정부 2기 개각 청문 정국이 이어진다.

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