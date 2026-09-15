김승원 "한동훈, 왜곡·짜깁기로 여론 호도…민주주의의 적"

김승원 법무부 장관 후보자는 15일 신약 임상시험 승인 청탁 의혹을 제기한 한동훈 무소속 의원이 왜곡과 짜깁기로 여론을 호도했다고 강하게 비판하며 철저히 조사해야 한다고 강조했다.



김 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 더불어민주당 김용민 의원의 질문에 답하는 과정에서 "한동훈 전 장관이 언론에 공개한 자료는 사실 저와 관련된 수사와 범위가 벗어난 그런 자료들도 있다"며 공개가 적절치 않다는 입장을 밝혔다.

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

그는 "사실 (한 의원이 공개한 자료는) 압수수색 대상도 아니고, 압수수색 했다고 하더라도 검찰에 있어야지 외부로 공개돼서는, 유출돼서는 안 되는 자료가 확실하다"고 말했다.



이어 "그럼에도 한동훈 전 장관이 그런 자료를 이용해 왜곡, 짜깁기 등을 통해서 국민의 여론을 호도시키는 것은 더 나아가서 민주주의의 큰 적이라는 생각을 갖고 있다"고 강조했다.



김 후보자는 청문회 준비 과정에서도 한 의원이 '신약 임상 시험 청탁' 의혹을 제기하면서 공개한 브로커 양모씨의 녹취록이 일부 대화를 누락하거나 순서를 뒤바꿔 악의적으로 왜곡했다고 설명한 바 있다.



김 후보자는 "저뿐 아니라 관련된 자료가 검찰청 디넷(D-NET·디지털 증거 관리 서버)에 있을지 모르는 상태에서 불안감을 갖고 계실 국민 여러분을 위해서도 이번만큼은 한번 철저하게 감찰 혹은 정확한 사실 조사를 해야 하지 않는가 그런 생각을 갖고 있다"고 덧붙였다.

무소속 한동훈 의원이 지난 13일 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

김용민 의원은 "최근 언론에 나온 녹취록 등을 토대로 (청문회) 질의들이 이뤄지고 있는데, 저는 이게 다 기본적으로 불법 자료이기 때문에 이런 자료를 토대로 질의하는 자체가 정당하지 않다고 생각한다"며 야당 의원들의 질의 내용을 비판했다.



앞서 김 후보자는 이날 오전 민주당 이성윤 의원의 질의에 답하면서 "저는 지금 기소유예 상태이기 때문에 공소 제기 전"이라며 "저에 대한 피의사실을 말하는 것은 피의사실 공표죄에 정확히 해당한다"고 주장했다.



이성윤 의원은 "수십 년 동안 검찰의 피의사실 공표, 피의사실 흘리기로 처벌된 예가 한 명도 없다"며 "피의사실 흘리기를 철저히 조사해서 이런 일이 없도록 조치해달라"고 김 후보자에게 당부했다.

<연합>

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