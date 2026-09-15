뉴몰든 K팝 어워즈 2026 마무리…주최 측 “약 3천 명 방문”

사진=트리스톤 제공

영국 런던 뉴몰든에서 열린 ‘New Malden K-POP Awards 2026’이 주최 측 추산 약 3,000명이 방문한 가운데 마무리됐다.

올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 지난 8월 28일부터 29일까지 뉴몰든 하이스트리트 일대와 New Malden Methodist Church에서 개최됐다. 행사 기간 인근 Cambridge Road 일부 구간의 차량 통제가 이뤄지면서 야외 행사 공간을 확대했다.

행사에서는 K팝 커버댄스와 보컬 경연을 비롯해 한식과 한국 식품, K-뷰티, K팝 굿즈 판매 및 한국 문화 체험 등이 함께 진행됐다. 주최 측에 따르면 이틀간 약 3,000명이 행사장을 찾았으며, 둘째 날 열린 300석 규모 결승전은 전석 매진됐다.

주최 측에 따르면 첫날에는 총 46개 팀이 보컬과 댄스 부문에서 경연을 펼쳤고, 예선을 거쳐 25개 팀이 둘째 날 결승에 진출했다. 최종 우승은 ‘NV’가 차지했으며, 준우승은 ‘Libby’, 공동 3위는 댄스 부문 ‘Meowchi’와 보컬 부문 ‘Mike’가 이름을 올렸다. SNS 스타상은 ‘Daon’에게 돌아갔다.

특별 게스트로는 영국 K팝 그룹 dearALICE가 참여해 무대를 선보였다. 팬사인회에는 관람객들이 참여했으며, 행사 진행은 한국어 콘텐츠 크리에이터 ‘코리안빌리’가 맡았다. 둘째 날 개막 무대에서는 판소리 공연이 펼쳐져 전통과 현대 한국 문화를 함께 선보였다.

사진=트리스톤 제공

이번 행사는 런던 기반 한국 식품 유통·정육·외식 기업 트리스톤(Treestone)이 메인 후원사로 참여했으며, 주최 측에 따르면 담양군과 샘표도 후원사로 참여했다. 야외 부스에서는 담양쌀을 비롯한 한국 식품과 한식, K-뷰티, K팝 굿즈 등이 소개됐다.

담양군은 지역 브랜드 홍보관을 운영해 담양쌀과 지역 특산품을 현지 소비자에게 알렸으며, 샘표는 고추장 시식 프로그램 등을 통해 현지 소비자와 접점을 만들었다. 주최 측은 행사 참가자와 방문객 가운데 현지 영국인의 비중도 높았다고 설명했다.

주최 측은 올해 도로 통제와 야외 부스 운영을 통해 행사의 야외 프로그램을 확대했다며, 2027년에는 유럽 다른 도시로 참가 범위를 넓히는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다.

한편 ‘New Malden K-POP Awards’는 K팝 커버댄스와 보컬 경연에 한국 문화 축제를 결합한 행사로, 2024년 처음 개최됐다.

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