'재혼' 김동성 아내 "공동구매 오픈 준비 중…양육비 갚겠다"

전 쇼트트랙 국가대표 김동성의 아내 인민정이 공동구매를 본격적으로 진행하고 수익금으로 양육비를 갚겠다고 했다.

인민정은 15일 소셜미디어에 "앞으로 공동구매를 신중하게 준비해서 오픈하려고 한다"고 했다.

김동성과 인민정이 차안에서 셀카를 찍는 모습이다. 인민정 SNS 캡처

그는 "제가 할 수 있는 일부터 하나씩 차근차근 해나가며 맡은 책임을 다하고 싶다는 마음으로 조심스럽게 다시 시작하려 한다"고 말했다.

또 "건설 현장 일도 열심히 하고 있다"며 "앞으로 오픈하게 될 공동구매에서 발생하는 순수익은 양육비 변제에 보태겠다"고 했다.

인민정은 "김동성(배우자)씨가 책임을 다하는 그날까지 저도 옆에서 더 최선을 다하겠습니다"라고 했다.

그는 "한 번에 모든 것을 해결할 수는 없겠지만 작은 실천이라도 멈추지 않고 이어가겠다. 앞으로도 말보다 행동으로 보여드리며 제가 해야 할 책임을 잊지 않고 꾸준히 노력하겠다"고 덧붙였다.

사진에는 김동성과 인민정이 차 안에서 찍은 셀카가 담겼다.

한편 김동성은 2004년 전처와 결혼했으나 2018년 이혼했다. 인민정 역시 2014년 첫 남편과 이혼했다.

이후 두 사람은 TV 조선 예능 프로그램 '우리 이혼했어요'에 동반 출연했고 같은 해 혼인신고 했다.

김동성은 이혼한 뒤 본인의 경제적 어려움을 이유로 자녀를 키우고 있는 전처에게 매달 주기로 법적으로 약속한 양육비를 제때 주지 못했다.

현재 김동성과 인민정은 미지급 양육비 약 9000~1억 원 상당을 갚기 위해 함께 노력하고 있다.

<뉴시스>

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