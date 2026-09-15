인천공항서 최근 3년 간 실탄만 957건 적발… 모사총기는 2025년에만 2000건 넘어

인천공항에서 적발된 안보위해물품 가운데 실탄만 957건에 이르는 것으로 나타났다. 안보위해물품은 항공기 안전과 보안을 위협할 수 있는 총기류·실탄류·도검류·전자충격기·폭발물 등으로 기내반입이 금지되고 있다.

15일 국회 국토교통위원회 소속 문정복 의원(더불어민주당, 경기 시흥갑)이 인천국제공항공사로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년부터 2025년까지 항공기 내 반입이 금지된 총기류·실탄류·도검류·전자충격기 등 안보위해물품이 총 1473건 적발된 것으로 나타났다.

인천공항 제2여객터미널에서 여객들이 검색대를 통과하고 있다.

안보위해물품의 연도별 적발건수는 2023년 482건, 2024년 540건, 2025년 451건으로 매년 수백 건에 이르는 것으로 집계됐다. 이 가운데 실탄류는 2023년 311건, 2024년 363건, 2025년 283건 등 최근 3년간 총 957건으로 안보위해물품 적발의 상당 부분을 차지했다.

특히 안보위해물품은 기내에 직접 휴대하는 경우뿐 아니라 위탁수하물에서도 지속적으로 적발되고 있는 것으로 나타났다. 2025년에는 안보위해물품 451건 가운데 휴대수하물에서 205건, 위탁수하물에서 246건이 적발돼 위탁수하물 적발 건수가 더 많았다.

이와 함께 안보위해물품과 별도로 모사총기도 상당수 적발됐다. 모사총기는 2023년 994건, 2024년 1342건, 2025년 2300건으로 증가해 2025년 한 해에만 2000건을 넘어섰다.

문정복 의원은 “총기와 실탄, 도검 등 실제 위해성이 높은 물품이 매년 수백 건씩 항공기 반입 과정에서 적발되고 있다는 점을 가볍게 볼 수 없다”며 “특히 위탁수하물에서도 상당수의 위해물품이 발견되고 있는 만큼 보안검색 과정에 사각지대가 없는지 꼼꼼히 점검할 필요가 있다”고 밝혔다.

문의원은 또 “모사총기까지 매년 증가하고 있는 만큼 승객들이 반입금지 물품을 정확히 인지할 수 있도록 사전 안내를 강화하는 한편 항공기 안전을 위협할 수 있는 물품이 실제 항공기에 반입되지 않도록 검색과 관리체계를 지속적으로 보완해야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지