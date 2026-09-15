권오섭 대구시의원 “노후화 된 ‘앞산 자락길’ 보행 안전 대책 마련해야”

대구시의회는 경제환경위원회 소속 권오섭 의원(남구1)이 대구 대표 명소인 ‘앞산 자락길’의 열악한 보행환경을 지적하고 시민 안전 확보와 차별화된 관광 명소 조성을 위한 대구시의 신속한 대책 마련을 촉구하고 나선다.

권오섭 대구시의원. 대구시의회 제공

권 의원은 16일 열리는 제328회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 이 같은 내용을 제안할 예정이다.

권 의원에 따르면 2009년 조성한 앞산 자락길은 17년이 지나면서 시설물 노후화가 심각한 수준이지만 제때 관리가 이루어지지 않고 있는 실정이다.

그는 “시민 안전을 지키는 일에는 결코 사각지대가 있어서는 안 된다”며 대구시 차원의 즉각적인 대응을 강조했다. 이어 최근 잇따르는 멧돼지 출몰로 인한 시민 안전 위협 문제도 함께 지적했다. 권 의원은 “현행법상 방지시설 지원이 주로 농경지에 집중돼 있어 도심 산책로의 안전대책이 후순위로 밀려있다”며 “대구시가 주도해 자락길 전 구간의 보행 안전을 조속히 강화해야 한다”고 주장했다.

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