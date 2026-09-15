"삼성·서울대병원에 1억씩"…필릭스, 통 큰 기부

스트레이트 키즈(Stray Kids) 멤버 필릭스가 15일 생일을 맞아 삼성서울병원과 서울대어린이병원에 각 1억원을 기부했다.

삼성서울병원은 필릭스가 소아암 환자 치료비 지원을 위해 1억원을 기부했다고 이날 밝혔다.

스트레이트 키즈(Stray Kids) 멤버 필릭스가 15일 생일을 맞아 삼성서울병원과 서울대어린이병원에 각 1억원을 기부했다. 삼성서울병원제공

이번 기부금은 삼성서울병원에서 치료를 받고 있는 취약계층 소아암 환아들의 치료비 지원에 사용될 예정이다.

필릭스는 지난해 생일을 맞아 소아청소년 환자 치료비 지원을 위해 1억원을 기부한 데 이어, 올해도 소아암 환자들을 위한 나눔을 실천하며 따뜻한 선행을 이어갔다.

이날 필릭스는 서울대어린이병원에도 1억원을 기부했다. 서울대어린이병원은 "필릭스의 기부금은 중증희귀난치질환, 소아암, 백혈병 등으로 장기간 치료가 필요한 저소득층 환아들의 치료비로 사용된다"고 밝혔다.

필릭스는 "많은 아이들의 하루가 걱정 대신 맑은 희망으로 가득했으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "아이들의 소중한 오늘과 내일에 작지만 따뜻한 힘이 되기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.

채종희 원장은 "환아들이 필요한 치료를 안정적으로 이어갈 수 있는 환경을 마련하는 것은 건강한 회복을 위해 중요하다"고 밝혔다.

이어 "이번 후원이 경제적인 어려움으로 힘든 시간을 보내고 있는 환아와 가족들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "후원금은 아이들이 치료에 온전히 집중하고 건강을 되찾을 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 덧붙였다.

한편 이번 후원은 필릭스가 자신의 생일을 맞아 국내외 여러 기관에 전한 총 3억 원 기부의 일환이다. 필릭스는 서울대어린이병원과 삼성서울병원에 각각 1억원, 사단법인 북스인터내셔널과 유니세프 한국위원회에 각각 5000만원을 기부했다.

필릭스는 지난 2024년부터 유니세프와 월드비전 등을 통해 아동을 위한 기부를 이어왔다. 지난해에도 자신의 생일을 맞아 소아청소년 환아 치료비와 가족돌봄아동 지원 등을 위해 기부한 바 있다.

<뉴시스>

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