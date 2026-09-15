서울 중장년 88%가 '돌봄 중'…48%는 부모·자녀 양쪽 '이중돌봄'

서울의 40∼64세 중장년 10명 중 9명은 부모나 자녀를 돌보고 있으며, 절반 가까이는 부모와 자녀를 동시에 돌보는 이른바 '끼인세대'인 것으로 나타났다.



중장년 삶의 만족도는 취업 여부보다 주거 형태와 소득 수준, 가족관계에 따라 더 크게 갈렸다.

아이 돌봄 연습하는 중장년. 연합뉴스

계봉오 국민대 사회학과 교수는 15일 한국프레스센터에서 열린 '서울시 중장년 정책포럼 2026'에서 서울시50플러스재단과 공동 개발한 '서울시 중장년 삶의 질 지표' 첫 측정 결과를 발표했다.



조사 결과 서울 중장년의 88.1%가 부모나 자녀 중 한쪽 이상을 돌보고 있었다.



부모와 자녀를 동시에 돌보는 비율은 48.4%였고, 특히 50∼54세에서는 62.1%까지 높아졌다.



계 교수는 돌봄이 소득이나 고용 등 다른 삶의 질 영역과의 연관성이 상대적으로 낮게 나타났다며 중장년 정책에서 별도의 지원 영역으로 다룰 필요가 있다고 분석했다.



삶의 만족도를 가르는 요인도 취업 여부보다는 주거와 소득, 가족 형태에 가까웠다.



서울 중장년의 평균 삶의 만족도는 5점 만점에 3.18점이었다.

채용게시대 살펴보는 중장년 구직자들. 연합뉴스

취업자와 미취업자의 만족도 차이는 0.06점에 불과했지만, 주거 점유 형태에 따라서는 최대 0.69점, 소득 수준은 0.65점, 혼인 상태는 0.57점 차이가 났다.



자가 거주자의 만족도는 3.31점이었으나, 보증금 없는 월세 거주자는 2.62점으로 상당한 차이가 났다. 기혼자는 3.33점, 미혼자는 2.76점, 3인 이상 가구는 3.28점이었다. 반면 1인 가구는 2.78점에 그쳤다.



소득이 높다고 만족도가 비례해 높아지는 것도 아니었다.



서울 중장년 가구의 월평균 소득은 661만7천원이었으며, 소득에 만족한다는 응답은 20.9%에 그쳤다. 소득 상위 4분위에서도 만족 응답은 21% 수준이었다.



중장년층의 돌봄 부담도 두드러졌다. 특히 정책 수요와 체감 사이 간극도 컸다.



중장년 정책 확대가 필요하다는 응답은 63.9%였지만, 실제 도움을 체감한다는 비율은 22.6%에 그쳐 41.3%포인트 차이가 났다.



필요한 정책으로는 사회공헌 일자리 연계(77.7%·중복응답), 중장년 전용 운동·신체활동 프로그램(75.7%), 취업훈련·재취업 지원 및 상담(75.6%), 인공지능(AI)·디지털 역량교육(73.3%) 등을 꼽았다.



이번 지표는 가구경제·고용·주거·건강·돌봄·문화여가·노후준비·디지털 전환 등 12개 영역, 75개 세부 지표로 구성됐다. 조사는 지난 6월 서울 거주 만 40∼64세 2천58명을 대상으로 이뤄졌다.



포럼에서 최영섭 한국기술교육대 HRD대학원 교수는 중장년 일자리 문제의 핵심을 '일자리 부족'보다 경력과 시장 수요의 '미스매치'로 진단했다. 그러면서 안전·소방, 정보기술(IT)·통신, 에너지·설비, 인공지능(AI)·데이터 등 7개 분야에서 중장년 적합 직무를 발굴하고 AI전환지원 전문가와 태양광 안전관리자 등 대표 직무별 훈련과정을 제안했다.



송민혜 서울시50플러스재단 정책연구팀 책임은 중장년의 94.3%가 거주 지역 안에서 일하기를 희망한다는 조사 결과를 제시하며, 기존 경력에 필요한 기술을 더해 진입할 수 있는 '중간 직무'를 발굴하고 생활권 중심의 취업 지원을 강화해야 한다고 제언했다.



서울시는 올해를 삶의 질 지표의 기준연도로 삼아 매년 변화 추이를 분석하고 중장년의 취약 지점과 새 정책 수요를 파악할 계획이다.



오세훈 서울시장은 "중장년의 다양한 삶에 맞는 정책으로 답하겠다"며 현재 5곳에서 운영 중인 중장년취업사관학교를 25개 전 자치구로 확대하겠다고 밝혔다.

<연합>

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