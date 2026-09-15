이듄, 소금빵엔터테인먼트와 K-콘텐츠 글로벌 사업 협력 MOU

사진=이듄 제공

주식회사 이듄이 지난 11일 KBS ARTVISION K-POP CAMP 운영사무국인 주식회사 소금빵엔터테인먼트와 K-콘텐츠 분야의 글로벌 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 이듄의 글로벌 네트워크 및 사업 추진 역량과 소금빵엔터테인먼트의 방송 콘텐츠 관련 역량과 네트워크를 결합해, 해외 시장에서 협력 기회를 발굴하고 지속 가능한 사업 가치를 창출하기 위해 마련됐다.

양사는 KBS ARTVISION K-POP CAMP의 해외 홍보를 비롯해 이듄이 추진하는 사업과 방송·콘텐츠 네트워크 간 연계를 강화한다. 각사가 보유한 역량과 자원을 바탕으로 K-콘텐츠의 글로벌 접점을 확대하고, 공동 사업으로 이어질 수 있는 협력 방안을 구체화할 계획이다.

이듄은 이번 협약을 통해 글로벌 네트워크의 활용 범위를 K-컬처 분야로 넓히고, 기존 추진 사업과의 시너지를 모색한다. 특히 의료·뷰티 분야에서 전개해 온 브랜드 전략과 글로벌 마케팅 역량을 문화 콘텐츠와 연계해 사업 협력의 폭을 넓혀갈 계획이다.

양사는 상호 신뢰와 호혜의 원칙에 따라 협력을 이어가며, 향후 K-메디컬 및 K-뷰티 등 연관 분야로의 사업 확장 가능성도 공동 검토할 예정이다.

한편, 이듄은 의료·뷰티 산업을 중심으로 브랜드 전략, 콘텐츠 기획, 글로벌 마케팅 사업을 전개하는 기업이다.

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