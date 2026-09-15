한복이 중국 옷?…15억 들인 경주 전광판서 ‘한복’ 오표기

경북문화관광공사가 최근 경주 보문관광단지 수상공연장 인근 광장에 설치한 ‘포스트 에이펙(APEC) 미디어월’ 전광판. 중국의 의상을 ‘한복’이라고 잘못 표기해 논란을 일고 있다. 경주=연합뉴스

15억원의 예산이 투입된 경주 전광판에서 중국풍 복장을 한 인물과 함께 ‘한복’이라는 설명을 표기한 화면이 송출돼 논란이 일고 있다.

15일 경북문화관광공사에 따르면 공사는 최근 경주 보문관광단지 내 수상공연장 인근 광장에 설치한 ‘포스트 에이펙(APEC) 미디어월’ 전광판에 한복을 중국 옷으로 잘못 표기해 내보낸 것으로 나타났다.

당시 전광판에는 중국 국가 소개와 함께 중국풍 옷을 입은 인물이 등장했지만, 의상 명칭은 ‘한복(HANBOK)’이라며 한글과 영어를 혼용해 표기했다.

여기에 “저고리와 풍성한 치마가 조화를 이루는 한국의 대표 전통 복식”이라는 문구까지 담겨 자칫 한복을 중국의 전통 의상으로 오인할 우려가 있었다.

높이 3m, 폭 1m 규모의 이 대형 전광판은 지난해 경주에서 열린 에이펙 정상회의 당시 예산 15억원을 들여 보문관광단지 호반광장에 설치한 시설물이다.

공사는 최근 전광판을 이전해 재설치한 후 에이펙 21개 참가국의 의상을 소개하는 콘텐츠를 내보내고 있었다.

경북문화관광공사 관계자는 “며칠 전부터 시운전하고 있는데 송출 오류가 있었다”며 “현재는 송출을 중단했고 수정 후 다시 송출할 예정”이라고 해명했다.

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