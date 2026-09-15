타블로, 카카오T 불렀는데 마이바흐 온 사연…싸이 “기사님도 있어?”

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 카카오택시를 호출했다가 마이바흐가 배차되면서 뜻밖의 오해를 받은 일화를 공개했다.

15일 타블로의 유튜브 채널에 공개된 ‘존박은 투컷같지만 훨씬 똑똑함’이라는 제목의 영상에는 가수 존박이 출연해 타블로와 다양한 밸런스 게임을 진행했다.

타블로 유튜브 채널 캡처

이날 ‘카카오T와 우버 중 하나를 고른다면’이라는 질문에 타블로는 우버를, 존박은 카카오T를 선택했다. 타블로는 “나는 카카오T 팬이다. 맨날 쓴다”며 “어떤 지역에서는 우버가 훨씬 싸다”고 설명했다.

그러면서 카카오택시를 이용하다 겪은 특별한 경험을 공개했다. 타블로는 가수 싸이, 에픽하이 멤버 투컷과 저녁을 먹은 뒤 서둘러 이동하기 위해 카카오택시를 호출했다. 가장 빨리 배차되는 차량을 선택했는데, 도착한 차량은 뜻밖에도 마이바흐였다.

타블로는 “어떻게 된 건지 모르겠는데 그냥 우연히 마이바흐가 왔다”고 말했다. 카카오T의 ‘블랙’을 호출한 결과였다.

그런데 마이바흐에 타려던 타블로를 본 싸이가 뛰어와서 창문을 두드렸다. 싸이는 타블로에게 “너 마이바흐 샀냐. 이제 기사님도 있냐. 유튜브 채널이 얼마나 잘된 거냐”라고 물었다. 타블로가 카카오택시라고 설명했지만 싸이는 “이게 마이바흐인데 카카오택시일 리가 없다”며 믿지 않았고, 결국 기사가 직접 카카오택시가 맞다고 확인해주면서 오해가 풀렸다.

마이바흐. 메르세데스-벤츠 벤츠 코리아 홈페이지 캡처

타블로는 기사에게 마이바흐가 배차된 것이 신기하다고 말했고, 기사는 “서울에 두세 대밖에 없다”고 답했다고 전했다. 타블로는 “내가 운이 좋았나 보다”라고 회상했다.

이어 “이런 일은 우버를 부르면 절대 안 생긴다. LA나 시카고에서 마이바흐는 안 온다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 마이바흐는 독일 메르세데스-벤츠의 최상급 자동차 브랜드다. 최고급 세단과 SUV를 중심으로 제작하며, 높은 가격과 고급스러운 편의사양으로 대표적인 럭셔리카 브랜드로 꼽힌다.

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