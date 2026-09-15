중기부, 2027년 수출컨소시엄 주관단체 모집

중소벤처기업부가 16일부터 2027년 ‘수출컨소시엄 사업’에 참여할 주관단체를 모집한다고 15일 밝혔다.

수출컨소시엄 사업은 업종별 협·단체와 수출 유관기관 등이 중소기업 컨소시엄을 구성해 해외 전시회나 상담회에 참가할 경우 정부가 관련 비용의 일부를 지원하는 사업이다. 전시장 임차 등 공통경비의 최대 70%까지 지원한다.

세종시 어진동 중소벤처기업부. 뉴시스

선정된 주관단체는 2027년 1월부터 2028년 3월까지 열리는 해외 전시회와 상담회 참가 과제를 수행한다. 다만 상담회는 2027년 12월까지 개최되는 과제에 한정된다. 신청 기간은 다음 달 7일까지다.

중소기업중앙회가 신청기관의 운영계획 적정성과 사업수행 역량, 성과창출 가능성 등을 종합 평가해 주관단체를 선정한다. 선정 단체는 참여 중소기업을 모집해 컨소시엄을 구성하고 현지 시장조사와 바이어 발굴 등 사전 준비를 거쳐 해외 전시회·상담회에 참가하게 된다.

중기부는 전시·상담회 참가 이후에도 바이어 초청과 국내 상담, 수출계약 체결 등 후속 절차를 지원할 계획이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “글로벌 공급망 변화로 중소기업의 수출시장 다변화가 필요한 만큼 수출컨소시엄 사업이 신규 시장 진출의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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