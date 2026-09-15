이민호, 몇 년 전까지 혼자 공항 못 갔다 "혼자인 게 뻘쭘해"

배우 이민호가 불과 몇 년 전에 혼자 공항에 처음 가봤다고 말했다.

이민호는 14일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 영화 '암살자(들)'에 나오는 배우 류혜영 김대명과 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

신동엽이 "민호는 혼자 식당에 들어가서 밥 먹어본 적 없냐"고 했다.

이민호는 "일본에서 자주 혼밥한다. 몇년 전부터 혼자인 거를 잘 즐겨보려는 패턴으로 바꿨다"고 말했다.

그는 "2~3년 전에 공항에 처음 가봤다. 혼자 가볼 일이 없었다"고 하자 류혜영은 "신기한다. 이 형 삶을 어떻게 산 거냐"고 했다.

그러자 이민호는 "이렇게 살려고 한 건 아니지만 자연스럽게 늘 챙겨줄 사람과 친구들이 있었다"고 했다.

이어 "서른 중반 넘어서는 혼자 시간 보내는 법에 익숙해지지 않으면 좀 힘들어질 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.

또 "그때부터 혼자 여행 가기 시작했다. 근데 혼자 간 일본 여행에서도 혼자 괜히 낯간지럽고 뻘쭘하고. 이제는 편해졌다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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