스키즈 필릭스, 생일맞이 3억 기부…"아이들 하루 희망이길"

K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈) 멤버 필릭스가 자신의 생일을 맞아 온기를 나눴다.

15일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 필릭스는 이날 생일을 기념해 총 3억 원의 성금을 기탁했다.

기부금은 삼성서울병원과 서울대학교어린이병원에 각 1억 원씩, 사단법인 북스인터내셔널과 유니세프 한국위원회에 각 5000만 원씩 전달됐다. 소아청소년 암 환자 및 취약계층 환아 치료비, 모국어 그림책 제작을 통한 문화 교육 사업, 네팔 대홍수 긴급구호 등에 쓰인다.

필릭스는 "아이들의 하루가 걱정 대신 맑은 희망으로 가득하길 바란다"며 "소중한 오늘과 내일에 작지만 따뜻한 힘이 됐으면 한다"고 전했다.

필릭스는 꾸준히 국경 안팎 취약계층을 향한 나눔을 이어오고 있다. 라오스 어린이 영양·식수 지원, 국내 조식 지원 및 가족돌봄아동 후원 등에 힘을 보태왔다. 스트레이 키즈 멤버들과 함께 산불·화재 피해 복구 지원에도 동참한 바 있다.

한편 필릭스가 속한 스트레이 키즈는 글로벌 행보를 잇고 있다. 15일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 자체 페스티벌 '스트레이 시티(STRAYCITY)' 공연을 연다. 월드투어 '런 잇(RUN IT)'도 지속한다.

<뉴시스>

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