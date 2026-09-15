일반무전기로 제주공항 관제 교신 엿들은 10대 중국인 카메라서 타 지역 공항 군사시설 사진 다수 발견

제주국제공항에서 10대 중국인이 일반 무전기로 항공관제 교신을 몰래 엿듣다가 경찰에 붙잡혔다. 휴대한 카메라에서는 타 지역 군사시설 사진이 여러 장 발견돼 경찰이 대공 혐의점 등을 조사하고 있다.

제주경찰청은 중국 국적 A군을 통신비밀보호법 위반 혐의로 입건해 조사 중이라고 15일 밝혔다.

제주국제공항 전망대. 제주공항 제공

A군은 지난달 27일 오전 9시30분쯤 제주공항 4층 전망대에서 자신의 무전기로 항공관제 교신 내용을 1시간30분가량 불법 청취한 혐의다.

‘수상한 사람이 있다’는 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A군을 체포했다.

A군은 사건 당일 항공편으로 제주에 들어왔으며 무전기는 중국에서 구입한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 A군이 소지한 카메라에서 타 지역 공항 내 군사시설 사진이 여러 장 발견됐다.

제주국제공항 관제탑 내부. 임성준 기자

A군은 경찰 조사에서 ‘재미 삼아 해본 것’이라고 진술한 것으로 알려졌다.

A군은 혼자서 제주를 몇차례 오간 것으로 알려졌다.

경찰은 A군을 출국 금지시키고 대공 혐의점 등을 조사 중이다.

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