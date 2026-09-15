이형일, 과천 아파트 비거주 논란에 "국민 눈높이에 미흡…송구"

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자는 15일 자신의 '비거주 1주택' 논란에 대해 "국민들의 눈높이에 미흡한 부분이 있어 송구하게 생각한다"고 밝혔다.

이 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 박수영 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다. 이 후보자는 앞서 거주 중심의 주택 문화 정착이 필요하다는 입장을 밝힌 바 있다.

이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 15일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다.

박 의원은 이 후보자가 2009년 매입한 경기 과천 아파트를 17년째 보유하면서도 실거주 기간은 2012년과 2018년 각 2개월씩 총 4개월에 그친 점을 지적했다. 특히 이 후보자가 재경부 1차관으로서 실거주자와 비거주자 간 종합부동산세 기본공제를 차등화하는 세제개편안 마련을 주도했다는 점을 짚었다. 이 후보자는 2009년 해당 아파트를 4억 2000만 원에 매입했으며, 현재 시세는 20억 원대 수준이다.

박 의원은 "본인의 정책 소신이 거주 중심이라면 본인의 삶도 그렇게 살았어야 하는 것 아니냐"며 "전세를 끼고 사서 17년 동안 보유해 놓고 실제 산 것은 4개월뿐이라면 이게 갭 투자와 무엇이 다르냐"고 추궁했다.

이에 이 후보자는 "이유 여하를 막론하고 제 주택 비거주로 인한 논란과 국민들의 눈높이에 미흡한 부분에 대해 송구하게 생각한다"면서도 실거주 목적으로 매입했다는 취지로 해명했다.

이 후보자는 "2009년 1월쯤 청와대에서 근무하라는 통보를 받아 출퇴근이 가능한 곳으로 옮겨야 했다"며 "그해 2월 과천에 먼저 전세로 들어갔고, 형편에 맞는 아파트를 그해 4월에 매입했지만 이미 전세를 살고 있어 곧바로 입주하지는 못했다"고 말했다.

이 후보자는 매입 당시 해당 아파트가 지금과 달리 엘리베이터와 지하주차장이 없는 형태였고, 초등학생 자녀를 둔 4인 가구가 주변에 많이 거주하던 곳이었다며 "실제로 거주할 목적으로 산 것"이라고 강조했다.

4개월간 실제로 거주했는지를 묻는 질문에는 "다른 곳에 주소를 옮긴 적이 없고, 그 집이 아니면 달리 거주할 곳이 없었던 상황"이라며 "실거주했다는 것은 확실한 사실"이라고 밝혔다. 또 "실거주 여부를 판단할 때도 주민등록을 기준으로 하게 되는 만큼, 주민등록상 문제가 없으면 거주로 볼 수밖에 없다"고 덧붙였다.

<뉴스1>

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