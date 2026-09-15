“48년 전 기차표값 갚으러 갑니다”…영등포역에 500만원 두고 간 ‘난곡동 할매’

48년 전 아들의 기차푯값 500원을 내지 못한 여성이 이를 갚기 위해 500만원을 들고 다시 역을 찾은 사연이 전해져 감동을 주고 있다.

사진 = 한국철도공사, 온라인커뮤니티

15일 한국철도공사 수도권 서부본부에 따르면 80대 여성 A씨는 지난달 26일 오전 서울 영등포역을 방문해 현금 500만원이 든 봉투와 자필 편지를 전달했다.

편지는 “저는 아주 오래된 빚을 갚으려 한다”는 글로 시작된다. A씨는 편지에 “78년 10월 전북 정읍에서 초등학생이던 아들과 함께 완행열차를 타고 영등포역에 왔다”며 “당시 형편이 어려워 아이의 표는 사지 못했다”며 당시를 회상했다.

A씨는 “당시 역장님께 사정을 했더니 고맙게도 가라고 하셨고, 저는 절 하고 돌아서면서 이 돈은 내가 죽기 전에 갚겠다고 다짐했다”면서 “많이 늦었지만, 그리고 많이 부족하지만 조금이라도 받아달라. 그동안 많이 고맙고 감사했다”고 했다.

편지 끝에는 자신을 ‘난곡동 할매’라고 소개했다.

A씨는 최근 투병 중이던 아들이 세상을 떠나자 더 늦기 전 마음의 빚을 갚아야겠다고 생각해 편지와 현금을 마련한 것으로 전해졌다.

영등포역 직원들도 답장으로 감사의 뜻을 전했다. 이들은 지난 13일 역사 내 알림판에 ‘난곡동 할매께’라는 제목의 글을 게시했다.

직원들은 “그날 어머니께서 영등포역에 건네주신 용기와 따뜻한 마음, 그리고 큰 감동 덕분에 매일을 선물처럼 보내고 있다”고 했다. 이어 “누군가에게 받은 배려와 친절을 잊지 않고 감사하는 마음이 얼마나 아름다운 것인지 보여주셨다”고 했다. 그러면서 “무엇보다 저희가 역무원으로서 고객 한 분 한 분께 어떤 마음으로 다가가야 하는지도 다시금 생각하게 됐다”며 “어머니께서 보여주신 마음을 오래도록 잊지 않겠다. 저희도 누군가에게 따뜻한 마음과 좋은 기억을 전하는 사람이 되겠다”고 약속했다.

서부본부는 A씨가 전달한 500만원을 기타수익으로 처리한 뒤 사용 방안을 검토할 것으로 알려졌다.

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