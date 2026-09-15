연상호 '실낙원' 토론토 달궜다…김현주 연기 호평

연상호 감독의 영화 '실낙원'이 제51회 토론토국제영화제에서 월드 프리미어를 진행했다.

'실낙원'은 지난 13일(현지시간) 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션(Special Presentations) 섹션을 통해 처음 공개됐다.

연상호 감독의 영화 '실낙원'이 제51회 토론토국제영화제에서 월드 프리미어를 진행했다.CJ ENM

영화는 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄 알았던 아들 류선우가 돌아오면서 벌어지는 이야기를 그린 심리 스릴러다.

공식 상영에 앞서 열린 레드카펫에는 연상호 감독과 배우 김현주, 배현성이 참석했다.

연 감독은 상영 전 "저희 영화를 보러 와주셔서 감사드린다. 전 세계에서 이 영화를 처음 선보이는 자리여서 무척 기쁘다"고 말했다.

상영 후에는 관객과의 대화도 진행됐다.

연 감독은 "첫 상영을 마치고 나니 비로소 '실낙원'이라는 영화가 태어난 것 같다. 이제 막 태어난 영화를 잘 부탁드린다"고 했다.

김현주는 "배현성 배우와 저도 오늘 이 영화를 처음부터 끝까지 처음 봤다. 그 순간을 관객분들과 함께할 수 있어 좋았다"고 말했다. 배현성은 "첫 주연작을 토론토에서 선보이게 되어 의미가 깊다"고 밝혔다.

현지 매체들의 평가도 이어졌다.

더 필름 스테이지(The Film Stage)는 작품을 "어두운 비밀을 품은 가족 스릴러"라고 소개했다. 넥스트 베스트 픽처(Next Best Picture)는 "김현주의 강렬한 연기가 작품을 견고하게 이끈다"고 평했다.

시냅스(Cinapse)는 "쉬운 신파를 피하고 과잉 없이 날것의 감정을 끌어낸다"고 전했다. 벗 와이 도?(But Why Tho?)는 "배현성의 연기가 캐릭터를 더 어두운 영역으로 밀고 간다"고 평가했다.

연 감독은 14일(현지시간) 토론토국제영화제 공식 산업 프로그램 '티프 서밋: 다이얼로그(TIFF Summit: Dialogues)'에도 참석해 고레에다 히로카즈 감독과 대담한다.

'실낙원'은 오는 10월21일 국내 개봉한다.

<뉴시스>

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