김승원 “저와 관련한 의혹으로 국민께 심려 끼쳐 송구”

김승원 법무부 장관 후보자는 자신을 둘러싼 여러 의혹에 “저와 관련한 의혹으로 국민께 심려를 끼쳐 송구하다”고 15일 말했다.
김 후보자는 이날 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에 나와 “청문회를 준비하는 동안 제가 걸어온 길과 부족했던 점을 돌아봤다”며 이같이 밝혔다.
그는 식품의약품안전처에 제약사 제넨셀 코로나19 신약 임상시험 승인 청탁, 자녀 위장전입 등 각종 의혹을 받고 있다.
김 후보자는 “이재명 국민주권정부의 법무부 장관 후보자로서 국민의 권리와 안전을 지켜야 한다는 막중한 책임감을 느낀다”고도 강조했다.
그는 강력범죄에 엄정하게 대응하고 스토킹 등 관계성 범죄가 더 큰 범죄로 이어지기 전에 대응하겠다고 다짐했다.
무료 법률지원, 인공지능(AI) 기반 서비스 확대를 통한 사회적 약자 보호를 강화, 경제 활동과 국민 생활, 가족 권리를 보호하기 위한 상법·민법·가사소송법 정비 계획도 밝혔다.
김 후보자는 “국민이 어려움에 처했을 때 법에 기대어 다시 일어설 수 있어야 한다”며 “권력과 자본에는 엄정하고 피해자와 사회적 약자에게는 든든한 법무행정을 펼치겠다”고 약속했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지