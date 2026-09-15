李대통령, 투르크메니스탄·카자흐스탄과 정상회담… 미래지향적 발전 방향 논의

이재명 대통령은 15일 중앙아시아 5개국 릴레이 양자 회담 이틀째 일정으로 투르크메니스탄, 카자흐스탄과 각각 정상회담을 갖는다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 “중앙아 양자 정상회담 2일차에는 투르크메니스탄과 카자흐스탄 정상을 각각 국빈으로 맞이해 정상회담과 오·만찬 등 공식 일정을 진행한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 15일 청와대에서 국빈 방한한 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

오전에는 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과 정상회담을 갖고 양국 관계의 미래지향적 발전 방향을 비롯해 실질적 협력 증진 방안과 지역·국제 정세 등 전반적인 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환한다. 회담 직후에는 양 정상 임석 아래 양국 정부부처 간 총 13건의 협정 및 양해각서(MOU) 교환식이 열린다. 이어 양국 각계 인사 50여명이 참석하는 국빈오찬이 진행된다. 오찬 메뉴는 베르디무하메도프 대통령의 기호와 양국 식문화 및 식재료의 자연스러운 조화 등을 고려한 정통 한식이 제공될 예정이라고 강 수석대변인은 전했다.

이 대통령은 베르디무하메도프 대통령이 승마를 즐기는 점을 고려해 고구려 무용총의 수렵도를 칠보기법으로 재현한 ‘무용총 수렵도 칠보 액자’를 선물로 준비했다.

이 대통령은 오후에는 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 정상회담을 갖고 MOU 교환식, 국빈만찬 등 공식 일정을 소화한다. 양 정상은 경제·통상, 에너지·핵심광물, 인공지능(AI) 및 과학기술, 인적·문화교류 등 양국 간 미래 협력 과제에 대해 심도 있게 논의할 예정이다. 특히 이번 회담을 계기로 양국 관계는 17년 만에 ‘미래지향적 포괄적 전략 동반자 관계’로 격상된다. 이를 통해 기존의 교역·투자 중심 협력을 넘어 경제안보와 첨단산업, 과학기술 전반을 아우르는 한층 고도화된 전략적 협력 기반을 마련할 것으로 청와대는 보고 있다. 회담 종료 후에는 양 정상 임석 아래 총 13건의 정부부처 간 MOU 교환식이 열린다.

이 대통령은 토카예프 대통령이 가장 좋아하는 스포츠가 탁구인 점과 카자흐스탄이 2027년 세계태권도선수권대회를 개최하는 점을 고려해 양국 국기 등을 새긴 프리미엄 탁구 라켓과 태권도복을 선물로 마련했다.

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