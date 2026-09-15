BTS ‘SWIM’ 싱글 CD, 中 테무서 불법 판매…SNS 광고까지

그룹 방탄소년단(BTS)의 싱글 음반 ‘SWIM’이 중국계 대형 온라인 쇼핑몰 테무에서 공식 유통 경로가 아닌 방식으로 판매되고 있다는 지적이 나왔다.

서경덕 성신여대 교수는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이같은 사실을 공개했다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직

서 교수는 “해외 아미(ARMY·BTS 팬덤)의 제보를 받아 확인한 결과, 테무에서 BTS의 ‘SWIM’ 싱글 CD가 판매되고 있다”고 밝혔다.

‘SWIM’은 BTS가 지난 3월 발표한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 타이틀곡이다. BTS는 ‘SWIM’과 연주곡 버전을 수록한 싱글 CD를 별도로 제작해 위버스 숍 등 공식 판매처를 통해 판매하고 있다.

서 교수는 특히 해당 상품이 SNS 광고를 통해서도 노출되고 있다며 온라인 플랫폼의 관리 책임을 지적했다. 그는 “아무리 쇼핑몰 측이 플랫폼만 제공한다고 하더라도 불법으로 판매하는 상품을 노출하는 것은 분명히 잘못된 일”이라며 “남의 콘텐츠를 불법으로 판매해 수익을 남기는 일은 당장 멈춰야 한다”고 주장했다.

중국 쇼핑몰 테무에서 판매 중인 BTS의 싱글 ‘SWIM’. 서경덕 교수 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이번 사례는 BTS 관련 지식재산권 침해 논란이 반복되고 있다는 점에서도 주목된다. 앞서 지난 3월 BTS의 완전체 복구와 광화문 공연을 전후해 타오바오와 알리익스프레스 등 중국 온라인 쇼핑몰에서 ‘아리랑’ 로고를 무단으로 사용한 티셔츠와 액세서리 등이 판매돼 논란이 일었다.

다만 테무에서 판매된 ‘SWIM’ CD가 위조품인지, 정품을 공식 유통망 외에서 재판매하고 있는 것인지는 현재 확인되지 않았다. BTS 소속사 빅히트뮤직 역시 이번 판매와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않은 상태다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지