신세계까사, ‘캄포 레더’ 소파 리뉴얼 출시

신세계까사가 대표 소파 시리즈 ‘캄포’의 가죽 버전인 ‘캄포 레더’ 소파를 리뉴얼 출시했다고 15일 밝혔다.

캄포는 2019년 출시 이후 모듈형 구조와 편안한 착석감, 기능성 패브릭 소재 등을 앞세워 누적 판매량 47만개를 돌파한 까사미아의 대표 제품군이다. 신세계까사는 고객 수요를 반영해 소재와 크기 등을 다양화하며 라인업을 확대해왔다.

이번에 리뉴얼한 캄포 레더는 좌방석의 깊이와 기울기, 팔걸이 높이 등을 조정해 착석감과 사용성을 높인 것이 특징이다. 프레임 너비도 넓혔으며 좌방석에는 소프트 타입 고밀도 폼과 구스, 홀로화이버 충전재를 적용했다. 등쿠션 역시 충전재 중량을 조정해 착석감을 개선했다.

외장재에는 풀그레인 가죽에 세미애닐린 가공을 적용해 천연 가죽의 질감과 촉감을 살리면서 내구성을 강화했다. 투톤 컬러도 적용해 다양한 인테리어와 조화를 이루도록 했다.

신세계까사는 캄포 제품군을 소파에 그치지 않고 침대와 식탁 등으로 확대하고 있다. 이달 초에는 ‘캄포 구스 50’ 소파 화이트 컬러를 출시했으며, 향후 침대 제품군도 리뉴얼하고 신제품을 선보일 계획이다.

신세계까사 관계자는 “다양한 고객의 니즈와 취향을 반영한 제품을 지속 선보이며 캄포만의 공간 경험을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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