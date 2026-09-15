에스트라, ‘대한민국 피부건강 엑스포’ 6회 연속 공식 후원

아모레퍼시픽의 더마코스메틱 브랜드 에스트라가 18일까지 열리는 ‘2026 대한민국 피부건강 엑스포’에 공식 후원사로 참여한다고 15일 밝혔다.

대한민국 피부건강 엑스포는 피부과학연구재단이 주최하고 대한피부과학회가 후원하는 행사로, 피부 건강에 대한 정보를 알리고 관련 산업 발전을 지원하기 위해 마련됐다. 올해로 6회째를 맞았으며 온라인으로 진행된다.

에스트라는 2017년 제1회 행사부터 매회 공식 후원사로 참여해왔다. 올해 행사에서는 온라인 부스를 열고 민감 피부를 위한 피부 장벽 관리 정보와 관련 콘텐츠를 제공한다.

온라인 부스와 연계한 네이버 라이브커머스도 진행한다. 15일 오후 7시 열리는 방송에서는 대표 제품인 ‘아토베리어365 크림’을 비롯한 주요 제품과 민감 피부 관리 정보를 소개한다. 온라인 부스 방문객은 배너를 통해 방송에 참여할 수 있으며 할인과 샘플 증정 등의 혜택도 제공한다.

에스트라는 1982년 태평양제약에서 출발한 아모레퍼시픽의 더마코스메틱 브랜드다. 국내외 피부과 학술대회와 피부 전문가들과의 학술 교류 등을 통해 피부과학 분야 전문성을 강화하고 있다.

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