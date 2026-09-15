추석 차례상 어디서 장볼까…전통시장이 마트보다 7만9500원 저렴

올해 추석 차례상을 차리는 데 전통시장을 이용하면 대형마트보다 약 8만원, 온라인 플랫폼보다 약 1만8000원을 아낄 수 있는 것으로 나타났다. 전통시장이 채소·수산물·육류를 중심으로 디지털 온누리상품권과 결합한 명절 소비처로 경쟁력을 넓히고 있다는 분석이 나온다.

서울 중구 중부시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 뉴시스

15일 소상공인시장진흥공단에 따르면 9월 첫째 주 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳, 온라인 플랫폼 2곳을 대상으로 추석 제수용품 28개 품목의 가격을 비교 조사한 결과, 4인 기준 차례상 비용은 전통시장이 평균 35만2553원으로 가장 저렴했다.

대형마트는 43만2062원, 온라인 플랫폼은 37만367원으로 조사됐다. 전통시장에서 차례상을 준비하면 대형마트보다 7만9509원(18.4%), 온라인 플랫폼보다 1만7814원(4.8%) 저렴한 셈이다.

품목군별로는 채소류에서 가격 차이가 가장 컸다. 전통시장 채소류 가격은 대형마트보다 52.7% 낮았으며 수산물은 32.2%, 육류는 16.9% 저렴했다.

온라인 플랫폼과 비교해도 전통시장의 채소류 가격이 36.9% 낮았다. 과일류는 24.6%, 수산물은 17.5% 각각 저렴한 것으로 나타났다.

개별 품목에서도 전통시장의 가격 우위가 두드러졌다. 조사 대상 28개 품목 가운데 전통시장이 대형마트보다 저렴한 품목은 22개였다. 깐도라지가 71.9%로 가격 차이가 가장 컸고 고사리(68.6%), 동태포(43.1%), 대추(37.8%), 송편(36.2%), 쇠고기 탕국용(28.1%), 시금치(25.3%) 등이 뒤를 이었다.

온라인 플랫폼과 비교하면 28개 품목 중 18개에서 전통시장이 더 저렴했다. 깐도라지가 57.6%로 가장 큰 가격 차이를 보였으며 사과(부사·51.3%), 고사리(46.8%), 조기(부세·39.7%), 포도(32.4%), 곶감(30.3%), 약과(27.2%) 등의 순이었다.

소진공은 올해 조사에서 기존 전통시장과 대형마트뿐 아니라 온라인 플랫폼까지 조사 대상을 확대해 소비자들이 구매 경로별 가격을 비교할 수 있도록 했다.

인태연 소진공 이사장은 “오는 16일부터 20일까지 디지털 온누리상품권 추가 구매 한도 20만원에 대해 10% 할인 혜택이 제공된다”며 “이번 조사 결과를 활용해 전통시장에서 알뜰하게 명절을 준비하고 가계 부담 완화와 지역 상권 활성화에 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

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