범키 "쓰레기처럼 살아" 아내 "범키 떠나고 싶어 울며 기도"

가수 범키 아내가 범키와 결혼을 후회했다고 했다.

범키와 범키 아내 강다혜는 14일 코미디언 이성미 유튜브 채널에 나와 결혼 생활에 관해 얘기했다.

강다혜는 "남편은 항상 저한테 착하고 다정한 남자친구였다. 그런데 쎄한 게 있었다. 친구들과 문제였다. 친구들 분위기가 저랑 안 맞았다"고 했다.

이어 "그것 때문에 싸웠다. 나쁘게 헤어진 적은 없었고 안 맞는 사람이었다"고 했다. 그러자 이성미는 "친구를 버리지 못하고 여자친구를 버렸냐"고 말했다.

범키와 강다혜는 2006년 처음 알게 됐고, 7개월 간 연애한 후 헤어졌다가 다시 만나 2014년 결혼했다.

강다혜는 "시간이 지나고 6년 만에 연락이 와서 대뜸 결혼하자고 하더라"고 말했다.

범키는 "그 기간에 쓰레기처럼 살았다. 6년 동안 그렇게 놀고 '더 놀 게 없다'라고 생각했다. 한 번만 기회를 달라고 했다"고 했다.

범키는 "돈이 하나도 없을 때 결혼하자고 했다. 저작권료가 1년에 300만원 들어올 때였다. 제가 2년을 달라고 했다. 2년을 주면 기반을 마련해 보겠다고 했다"고 말했다.

범키는 노래가 잘되고 나서 또 놀기 시작했다고 했다.

그는 "1위를 하고 나서 새로운 재미있는 세상이 열렸다. 여태까지는 돈 없이 재밌게 놀았는데 전성기를 누리는 시간 동안 계속 놀고 일하고 했다. 그러면서 갈등이 많이 생겼다"고 했다.

범키는 "아내가 욕을 안 하는 사람이었는데 저 때문에 욕을 배웠다. 저한테 욕을 해야 하니까"라고 말하기도 했다.

강다혜는 "이전에 그 누구한테도 욕을 한 적이 없었다"고 말했다.

강다혜는 "신혼집이 모르는 동네였다. 남편은 가서 놀고 저는 혼자 기다렸다. 그러니까 그 신혼집 동네의 가장 가까운 교회에 가서 새벽 기도를 했다. 매일 울면서 호소했다. '왜 혼인신고 먼저 하게 하셨어요' 하면서. 고쳐달라고. 제가 뭘 잘못했냐고 했다"고 말했다.

강다혜는 "아이가 없어서 떠날 생각을 계속하고 있었다"고 했다.

<뉴시스>

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