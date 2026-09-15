서동주 "암투병 엄마 무너질 줄 알았는데 너무 긍정적"

방송인 서동주가 어머니인 서정희가 암에 걸렸을 때 예상과 달리 긍정적이었다고 했다.

서동주는 14일 자신의 유튜브 채널에서 서정희가 암에 걸렸을 때 얘기를 했다.

그는 "엄마를 잘 안다고 생각했는데 사실은 아니었던 경험이 있다. 엄마가 아플 때였던 것 같다"고 말했다.

이어 "엄마가 여리고 소녀 같고 어린아이 같아서 암이란 걸 알게 됐을 때 당연히 무너지고 주저앉고 울고 그렇게 시간을 보낼 줄 알았다"고 했다.

서동주는 "엄마가 아프다는 이야기를 듣고 치료를 바로 받았다. 신기한 게 긍정적이었다. 밥도 잘 챙겨 먹고 운동도 더 열심히 하고 등산도 다니고 너무 건강한 생활을 하더라"고 말했다.

또 "항암 치료가 힘들었는데도 저랑 엄마랑 아저씨랑 같이 맛집 찾아다니고 그랬다. 아저씨가 엄마 모시고 쇼핑도 갔다. 항암 치료 하는 날을 즐거운 날로 만들어서 치료 기간을 즐겁게 보냈다"고 했다.

서동주는 "엄마가 연약한 존재인 줄 알았는데 누구보다 강인한 사람이었구나, 건강한 사람이었구나를 그때 알았다"고 말했다.

그러면서 "제가 엄마를 걱정할 게 아니었다. 힘든 고비를 넘기면서 서로에 대해 알게 되는 것 같다"고 했다.

<뉴시스>

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