이부진, 여성 CEO 브랜드지수 1위 탈환…김정수 2위

이부진 호텔신라 사장이 여성 최고경영자(CEO) 온라인 브랜드지수에서 한 달 만에 1위를 되찾았다.

이부진 호텔신라 사장. 연합뉴스

아시아브랜드연구소는 2026년 8월 온라인 데이터를 분석한 K-브랜드지수 여성 CEO 부문에서 이 사장이 1위에 올랐다고 15일 밝혔다.

2위는 김정수 삼양식품 회장이 차지했다. 7월 데이터를 분석한 직전 조사에서는 김 회장이 1위, 이 사장이 2위였다. 한 달 만에 두 사람의 순위가 뒤바뀌었다.

정유경 신세계 회장과 최수연 네이버 대표는 각각 3위와 4위를 유지했다. 김유진 한샘 대표는 5위에 올랐다.

이어 김선희 매일유업 부회장, 이영주 칠갑농산 대표, 이혜민 핀다 공동대표, 정신아 카카오 대표, 이선정 CJ올리브영 대표가 6∼10위를 차지했다. 이선정 대표는 이번 조사에서 10위권에 새로 진입했다.

이번 조사는 포털사이트 검색량 상위 30명의 여성 CEO를 대상으로 진행됐다. 연구소는 지난달 1일부터 31일까지 수집한 온라인 데이터 744만6836건을 분석했다고 밝혔다.

평가에는 트렌드와 미디어, 소셜, 긍정·부정 반응, 활성화, 커뮤니티, 인공지능(AI) 인덱스 등이 활용됐다. 연구소는 각 지수에 별도의 가중치를 두지 않고 합산하는 방식으로 순위를 산출한다고 설명했다.

다만 이번 지수는 온라인에서 형성된 관심도와 반응을 분석한 결과다. 오프라인 평가는 반영되지 않았으며 기업 실적이나 주주가치, 조직 운영 능력 등을 종합적으로 평가한 경영성과 순위와는 성격이 다르다.

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