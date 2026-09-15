원현준, 9세 연하 이수진과 10월 4일 결혼…“평생 함께하기로 약속”

사진=원현준 SNS

배우 원현준(46)이 9세 연하 배우 이수진(37)과 결혼한다.

원현준은 14일 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 “저의 가장 소중한 연인과 평생을 함께하기로 약속했다”며 “다가오는 10월 4일 서로의 가장 가까운 곳에서 함께하며 기쁠 때 함께 웃고, 힘들 때 서로의 편이 되어주려 한다”고 밝혔다.

이어 “기쁜 소식을 전하려고 하면서도 아직은 조금 쑥스럽다”며 “새로운 계절을 맞이하듯 찾아온 저희의 새로운 시작을 따뜻하게 바라봐주시고 축하해 주시면 감사하겠다”고 전했다.

이와 함께 원현준은 예비신부 이수진과 함께한 웨딩화보를 공개하며 결혼을 앞둔 설렘을 드러냈다. 공개된 사진 속 두 사람은 서로를 바라보며 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

이수진 역시 같은 날 자신의 SNS에 웨딩화보와 함께 결혼 소감을 전했다. 그는 “사랑하는 사람과 새로운 시작을 함께하게 됐다. 살면서 가장 소중한 사람을 만나 이제는 한 사람의 아내가 되어 새로운 계절을 함께 시작하려 한다”며 “설레기도 하고 조금은 떨리기도 하지만, 앞으로의 모든 순간을 함께할 사람이 있다는 것이 참 감사하고 든든하다”고 밝혔다.

이어 “저희 두 사람의 새로운 시작을 따뜻한 마음으로 축복해주시면 감사하겠다”며 “항상 저를 아껴주시고 응원해주시는 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 행복하게 잘 살겠다”고 덧붙였다.

원현준은 2009년 드라마 ‘아이리스’로 데뷔한 뒤 ‘아테나: 전쟁의 여신’, ‘태양은 가득히’, ‘조선 총잡이’, ‘빙의’, ‘이태원 클라쓰’ 등에 출연했다. 영화 ‘암살’, ‘암수살인’, ‘신의 한 수: 귀수편’, ‘더하우스’ 등 스크린에서도 활약했다.

최근에는 SBS 드라마 ‘김부장’에서 코드네임 ‘땅강아지’로 불리는 특수임무국 국장 강국철 역을 맡아 묵직한 존재감을 보여줬다.

이수진은 2019년 드라마 ‘달리는 조사관’으로 데뷔했다. 이후 ‘써치’, ‘지금 거신 전화는’, ‘하이퍼 나이프’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

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