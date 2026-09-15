美대통령 보수의 7배…전 세계 대통령·총리 중 연봉킹은?

전 세계 선출직 국가 지도자 가운데 가장 많은 연봉을 받는 이는 로런스 웡 싱가포르 총리인 것으로 조사됐다.



스페인어권 매체 인포바에가 각국 정부 자료 등을 조사해 14일(현지시간) 보도한 바에 따르면 웡 총리는 연봉으로 285만 달러(약 38억원)를 받아 1위를 차지했다.

싱가포르 로렌스 웡 총리. AP연합뉴스

최근 15년 만에 단행한 장관급 이상 고위 공직자 보수 개편에 따라 급여가 64% 급등하면서 '연봉킹' 자리를 더욱 공고히 수성했다.



이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 받는 연봉(40만달러)보다 7배를 웃도는 금액이다.



또한 미국·스위스·캐나다·뉴질랜드·한국 등 주요 6개국 정상의 연봉을 모두 합친 금액(약 221만달러)보다도 많다.



싱가포르 정부는 공직 사회의 뇌물 수수를 차단하고 민간 부문의 우수 인재를 정치권으로 유치하기 위해 국내 고소득자 상위 1천명 소득을 기준으로 고위 공무원의 연봉을 책정하는 '클린 수당' 제도를 운용하고 있다.



다만 웡 총리는 국민적 정서를 고려해 향후 5년간 연봉 인상분 전액을 자선단체에 기부하겠다고 밝혔다.



중남미 지역에서는 야만두 오르시 우루과이 대통령이 '연봉킹' 자리를 차지했다. 연간 16만3천달러 수준의 보수를 받아 라틴아메리카 1위다.



이어 아벨라르도 데라 에스프리에야 콜롬비아 대통령이 12만6천달러, 룰라 브라질 대통령은 10만8천달러, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 9만4천달러 등을 받으며 상위권에 포진했다. 라틴아메리카 3위의 경제 대국이지만 극심한 인플레이션을 겪고 있는 아르헨티나를 이끄는 하비에르 밀레이 대통령은 3만2천달러 규모의 연봉을 받아 최하위권에 머물렀다.

<연합>

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