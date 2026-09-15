"트럼프 장남 결혼식 피로연, 푸틴 측근 러 사업가가 후원"

도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어의 결혼식 피로연 비용을 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근으로 알려진 러시아 인사가 지원한 것으로 드러나면서 논란이 되고 있다.



미국의 비영리 탐사보도 매체인 프로퍼블리카는 14일(현지시간) 트럼프 주니어와 베티나 앤더슨의 지난 5월 결혼식 후 사흘간 열린 피로연 비용 일부인 수십만 달러를 러시아의 올리가르히(신흥재벌) 우마르 크렘레프가 부담했다고 보도했다.

도널드 트럼프 대통령의 장남 트럼프 주니어(오른쪽)와 아내 베티나(왼쪽). AP연합뉴스

결혼식 및 피로연은 카리브해의 섬나라인 바하마의 초호화 개인 소유 섬에서 열렸는데, 크렘레프는 이 섬 임대료와 불꽃놀이 비용 등을 지불했다고 프로퍼블리카는 전했다.



이 매체 보도에 따르면 해당 섬은 1박에 약 10만 달러(약 1억3천500만원)에 대여할 수 있으며, 불꽃놀이 비용은 7만 달러(약 9천500만원)다.



크렘레프는 푸틴 대통령과 가까운 것으로 알려진 러시아 사업가이자 국제복싱협회(IBA) 회장이다. 그는 푸틴 대통령과의 친분을 발판으로 러시아 국영 복권 사업을 따냈고, 러시아 최대의 자동차 판매대리점 업체의 경영권도 확보했다.



그가 회장을 맡은 IBA는 러시아 국영 에너지 기업 가즈프롬을 스폰서로 선정하는 등 노골적 친러 행보로 논란을 빚다 결국 국제올림픽위원회(IOC)에서 퇴출당하기도 했다.



트럼프 주니어의 결혼식 피로연 때 바하마 섬 임대 비용 등은 IBA가 금융거래에 사용하는 아랍에미리트(UAE) 두바이의 IBA 계열 법인에서 지급했다.



크렘레프는 이 결혼식에 참석하기 전 푸틴 대통령으로부터 훈장을 받았고, 푸틴 대통령의 중국 방문에 수행단으로 참여하기도 했다. 트럼프 주니어의 결혼식 및 피로연에는 크렘레프뿐 아니라 몇몇 러시아인이 참석했다고 한다.



트럼프 주니어의 새 아내인 베티나는 부부가 공동으로 쓰는 소셜미디어 계정에 "한 친구가 보내준 지극히 관대한 결혼 선물이었다. 우리는 이에 대해 그 당시나 지금이나 여전히 무척 감사하고 있다"고 적으며 크렘레프가 피로연 비용을 부담했음을 확인했다.



프로퍼블리카는 크렘레프의 피로연 비용 부담에 대해 "푸틴의 측근 중 한 명이 대통령의 아들에게 재정적 지원을 제공하며 트럼프 가족과 친밀한 관계를 맺게 된 것"이라며 "미국의 주요 적대국으로 여겨진 푸틴 정부는 지난 10년간 미국 선거에 영향을 미치려 했다는 비난을 받아왔다"고 짚었다.



특히 국가 안보 전문가들은 "크렘레프가 이 관계를 구축하기 위해 막대한 자금을 쏟아부은 동기는 무엇인가라는 시급한 질문을 제기한다"고 우려를 표했다고 프로퍼블리카는 전했다.



전직 연방수사국(FBI) 고위 방첩 당국자인 프랭크 몬토야는 프로퍼블리카에 "내가 당신의 결혼식 비용을 대준다면 언젠가 나에게 무언가를 갚아야 할 것"이라고 말했다.



몬토야는 또 트럼프 주니어가 스스로를 위험한 처지에 빠뜨렸다면서 "이는 대통령의 아들에게는 상상도 할 수 없는 일이어야 한다. 더는 할 얘기가 없다"고 덧붙였다.



트럼프 1기 당시 백악관 국가안보회의(NSC)에서 방첩 국장을 지낸 홀든 트리플렛은 러시아 정보기관이 미국 관료 및 그 가족들과 관계 형성을 시도하는 것이 흔한 일이라면서 "돈은 접근권을 얻기 위해 효과가 검증된 수단"이라고 했다.

<연합>

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