조현 "한-중앙아 정상회의, 새로운 30년 여는 출발점"

조현 외교부 장관은 오는 16일 한국이 처음으로 개최하는 중앙아시아 5개국과의 정상회의가 양측 협력의 새로운 지평을 열 것이라고 기대했다.



조 장관은 15일 연합뉴스에 보낸 기고문에서 "금번 최초로 개최되는 한-중앙아시아 정상회의는 지난 30여년간 쌓아온 신뢰와 협력을 바탕으로 새로운 30년을 여는 출발점이 될 것"이라고 말했다.

한-중앙아 정상회의 준비위원회, 발언하는 조현 외교부 장관. 연합뉴스

정상회의에 참석하는 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄은 모두 구소련이 1991년 붕괴하자 이듬해인 1992년 한국과 수교해 30여년 간 관계를 이어왔다.



한국은 미국이나 중국 등이 중앙아시아와의 지역 협력 틀을 본격화하기 전인 2007년 일찌감치 '한-중앙아시아 협력포럼'을 구성해 협력 토대를 다져왔다는 게 조 장관의 설명이다.



초창기에 차관급으로 열리던 이 포럼은 2019년 장관급으로 격상됐고, 정상들이 모이는 한-중앙아시아 정상회의의 첫 개최를 위한 마중물이 됐다.



참가국들은 한국과 다양한 협력이 가능한 접점을 지녔다.



카자흐스탄은 중앙아 최대 영토·경제 규모 국가로 원유·우라늄 등 자원이 풍부해 2009년 한국과 전략적 동반자 관계를 맺었다.



우즈베키스탄은 중앙아 최대 인구 국가로 한국과 2019년 특별 전략적 동반자 관계를 수립했다.



투르크메니스탄은 2008년 호혜적 동반자 관계 수립 이후 플랜트와 에너지 등 분야에서 협력을 발전시켜 왔다.

조현 외교부 장관, 한-중앙아 정상회의 준비위원회 발언. 연합뉴스

타지키스탄은 광물자원과 젊은 인구를 바탕으로 산업화를 추진하는 나라여서 교역, 산업, 공급망, 철도 등 분야의 협력 가능성이 크다.



키르기스스탄은 최근 중앙아에서 가장 빠른 경제 성장세를 보이고 있고 2027∼2028년 처음으로 유엔 안전보장이사회 비상임이사국으로 활동할 예정이다.



조 장관은 한국과 이들 중앙아시아 국가 간 교역량이 지난해 처음으로 100억달러를 넘어서고, 교역 품목이 단순 소비재에서 첨단 산업 분야로 확대되고 있다는 점에 주목했다.



그는 "뛰어난 제조업과 기술 역량을 갖춘 대한민국과 풍부한 자원과 성장하는 시장을 보유한 중앙아시아 국가들은 서로의 필요를 충족시켜 줄 수 있는 최적의 파트너"라고 강조했다.



중앙아시아의 전략자원·핵심광물, 한국의 첨단 제조·가공 역량이 결합해 안정적인 공급망 구축과 새로운 산업 생태계 조성을 실현할 수 있다는 것이다.



조 장관은 이와 관련해 "금번 정상회의에서 핵심 광물, 공급망, 인공지능(AI) 등 다양한 분야에서의 협력 프레임워크를 구축해서 한-중앙아시아 협력 다변화를 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.



조 장관은 내년으로 90주년을 맞는 고려인 중앙아시아 정주 역사를 상기하며 한-중앙아시아 관계에서 31만여 고려인의 존재를 빼놓을 수 없다고 말했다.



이들 고려인과 함께 중앙아시아에서 활동하는 한국인 5천여명, 한국에 와 있는 중앙아시아 유학생과 산업인력 15만여명 등 다양한 인적 교류가 양측을 잇는 연결 고리라고 그는 강조했다.



조 장관은 "사람이 이어지고 문화가 오갈 때 협력은 일회성 사업을 넘어 지속 가능한 관계로 발전할 수 있다"고 말했다.

<연합>

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