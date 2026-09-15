의왕시 ‘똑버스’, 경기도 서비스 평가 종합 1위

경기 의왕시의 수요응답형 교통체계(DRT) ‘똑버스’가 도내 운송사업자 서비스 평가에서 종합 1위를 차지했다.

의왕시의 똑버스. 의왕시 제공

의왕시는 초평 지역에서 운행 중인 삼영운수의 ‘똑버스’가 도내 34개 운수사를 대상으로 실시된 ‘2026년 경기도 똑버스 운송사업자 서비스 평가’에서 최고 등급인 A등급(종합 1위)을 받았다고 14일 밝혔다.

이번 평가는 이용자 서비스 증진, 사고관리, 운수종사자 처우개선 노력의 3개 분야 7개 항목을 대상으로 진행됐다. 의왕시 똑버스는 100점 만점에 99.14점을 기록했다.

특히 이용자 서비스 분야에서 70점 만점에 69.14점을 받아 수위를 차지했다. 여행법 준수, 운행관리 실태, 종사자 서비스 관리 등 주요 항목에서는 감점 없이 만점을 받았다. 사고관리 분야에서도 교통사고지수와 차량관리 등 전 항목 만점(30점)을 기록하며 안전관리 체계를 입증했다.

지난해 6월 도입된 의왕시 똑버스는 교통 사각지대인 초평동과 왕송호수공원, 의왕역을 잇는 구간에서 2대가 운행 중이다. 모바일 앱 ‘똑타’나 콜센터로 호출하면 승객의 실시간 수요에 맞춰 노선을 생성해 운행한다.

김성제 시장은 “시와 운수업체가 긴밀히 협력해 거둔 결실”이라며 “앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 대중교통 서비스를 확대하겠다”고 말했다.

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