80㎏서 10㎏ 넘게 감량한 변요한…체지방 태운 비결은 '금주·식단'

배우 변요한이 신작 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')의 주인공 역할을 완벽히 소화하기 위해 10㎏ 이상을 감량했다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 'CJ ENM Movie'에는 '타짜 배우들 사이에 진짜 포커 고수들 앉혀봤습니다 : 타짜 더지니어스'라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에 출연한 변요한은 감독의 요청으로 본격적인 체중 감량에 나섰다고 전했다.

그는 "당시 80㎏을 웃돌던 체중을 10㎏ 넘게 줄인 이후로는 따로 몸무게를 측정하지 않았다"며 "극 중 인물인 장태영의 삶에 몰입하며 최선을 다했다"고 회상했다.

변요한이 밝힌 다이어트의 핵심 비결은 약 6~7개월간 지속한 '금주'와 운동·식단 병행이다. 그는 러닝을 통한 유산소 운동과 웨이트 트레이닝을 꾸준히 이어나가는 한편, 탄수화물 섭취를 최소화하고 단백질 위주의 식단을 고수했다고 강조했다.

변요한이 실천한 금주와 운동·식단 병행은 가장 건강하고 효과적인 체중 감량법이다.

알코올은 1g당 약 7㎉에 달하는 고열량 물질일 뿐만 아니라, 체내에 들어왔을 때 지방 산화를 방지하고 체지방 축적을 촉진하는 주원인으로 작용한다. 특히 술자리에서 곁들이는 고칼로리 안주는 복부 비만으로 직결되기 쉬워, 체중 감량을 목표로 할 때 금주는 최우선 과제로 꼽힌다.

또한 유산소 운동과 근력 운동을 결합하는 방식은 기초대사량을 유지하면서 체지방을 효율적으로 태우는 최선의 조합이다.

단순히 섭취량을 줄이기만 하는 다이어트는 근손실을 유발해 기초대사량을 떨어뜨리고 요요 현상을 부르기 쉽다. 반면, 변요한처럼 단백질 중심의 식단으로 근육 합성을 도우면서 웨이트 트레이닝과 유산소 운동을 병행하면 체지방은 줄이고 탄탄한 몸매를 완성할 수 있다.

다만 과도한 탄수화물 제한은 피로감이나 집중력 저하를 부를 수 있으므로 정제 탄수화물(설탕, 흰 쌀밥, 밀가루 등)을 줄이고 복합 탄수화물(잡곡, 고구마 등)을 적정량 섭취하는 지혜가 필요하다.

<뉴시스>

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