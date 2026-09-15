檢 ‘석화제품 가격 담합’ 경영진 8명 구속영장

검찰이 수조원 규모의 담합 의혹을 받는 국내 석유화학업체 전·현직 경영진 8명에 대한 신병 확보에 나섰다.

연합뉴스

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 14일 공정거래법 위반 혐의를 받는 김유신 OCI 대표이사와 장영수 전 PKC 대표이사 등 8명에 대한 구속영장을 청구했다.



LG화학, 한화솔루션, 애경케미칼, OCI, 롯데정밀화학, PKC, 유니드 등 7개 업체는 수년간 PVC와 가소제, 가성소다, 염산 등 8개 석유화학제품 품목의 가격 인상을 사전에 협의했다는 의혹을 받는다.



나프타를 주재료로 하는 PVC는 건축자재, 파이프, 전선 피복 등에 광범위하게 쓰이는 합성 플라스틱이다. 가소제는 PVC를 보다 부드럽고 유연하게 만드는 화학첨가제다.



검찰은 이들 업체가 중동전쟁으로 나프타 수급이 불안정해지자 시장 질서를 교란해 수조원 규모의 부당이익을 챙긴 것으로 의심하고 있다.



이에 지난달 5일 공정거래법 위반 혐의를 적용해 7개 업체에 대한 압수수색을 진행했다.



검찰은 10일에는 김 대표이사와 장 전 대표이사 등을 공정거래법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 앞서 공정거래위원회도 5월 LG화학·한화솔루션·애경·OCI 등 석유화학업체들의 이 같은 담합 정황을 포착하고 현장조사에 나섰다.

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