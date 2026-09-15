李 “우즈베크와 광물 공급망·AI 협력 확대”

이재명 대통령이 14일 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 정상회담을 갖고 핵심광물과 인공지능(AI), 교통·보건 인프라, 방산 등 미래·전략산업으로 양국 협력의 외연을 넓히기로 했다. 양국 정부는 정상회담을 계기로 정부 부처와 공공기관 간 협정·양해각서(MOU) 등 13건에 서명했다. 16일 한·중앙아시아 5개국 정상회의를 앞두고 시작된 연쇄 양자회담에서 공급망과 미래산업 협력을 구체적인 사업으로 연결한 것이다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 국빈 방한한 미르지요예프 대통령과 소인수·확대회담을 잇달아 열었다. 이 대통령은 “중앙아시아 중 유일한 ‘특별 전략적 동반자 관계’로서 우즈베키스탄은 대한민국의 더없이 소중한 친구이자 핵심 파트너”라며 “교통, 인프라, 보건의료, 기후위기 대응부터 핵심광물 공급망, AI, 디지털, 방위산업까지 호혜 협력의 지평을 넓히자”고 제안했다. 한반도 평화를 위한 우즈베키스탄의 지지에도 사의를 표했다.

손 맞잡은 두 정상 이재명 대통령이 14일 청와대에서 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 확대회담에 앞서 기념 촬영을 한 뒤 자리로 안내하고 있다. 이 대통령은 특별 전략적 동반자 관계인 우즈베키스탄은 “대한민국의 더없이 소중한 친구이자 핵심 파트너”라고 말했다. 청와대사진기자단

양 정상은 교역·투자를 지속 확대하기 위해 한국 기업이 우즈베키스탄에서 안정적으로 활동할 수 있는 제도적 기반을 강화해야 한다는 데 공감했다. 이 대통령은 이번 회담을 계기로 우즈베키스탄 정부 내 한국 기업 전담 조직인 ‘코리아데스크’가 공식 개설되는 것을 환영했다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다.

회담 뒤 양 정상 임석 아래 교환된 13건의 문서에는 핵심광물·AI 등 전략산업부터 교통·보건 인프라까지 협력 분야를 넓히는 내용이 담겼다. 한국수출입은행과 우즈베키스탄 투자산업통상부는 ‘전략적 사업발굴 체계 구축 MOU’를 체결해 핵심광물, AI·데이터센터, 스마트시티, 한국기업 전용 산업단지, 제약·바이오, 식품·뷰티·콘텐츠 등 6대 국가전략산업에서 유망 사업을 공동 발굴하기로 했다. 프로젝트·상업금융 지원 방안도 함께 모색한다.

교통·보건 분야에서는 고속철 8편성 도입과 우즈베키스탄 국가 유전체·바이오뱅크인 ‘바이옴센터’ 설립 관련 MOU가 체결됐다. 강 수석대변인은 “양 정상은 타슈켄트 신공항과 우르겐치 공항 개발·운영 사업 수주 등의 성과를 바탕으로 경쟁력 있는 우리 기업들이 향후 우즈베키스탄의 인프라 사업에 적극 참여할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다”고 밝혔다. 제조 AI 전환(AX) 협력을 통해서는 관련 기술과 인력, 인프라 분야 협력을 추진한다.

교육·문화 분야에서는 유아·초중등 교육 교류를 강화하고 우즈베키스탄 정부가 주최하는 올림피아드 정식 과목에 한국어를 추가하기로 했다. 관광·농업 협력 MOU를 통해 인적교류를 늘리고 K농업기술 전수도 확대한다.

양국은 또 국경 단계 지식재산권 보호 협력을 통해 핵심 브랜드 위조상품 차단과 지식재산권 침해 물품 단속에 나서기로 했다. 디지털 산림복원·기후대응 MOU에는 아랄해 사막화와 수자원 분쟁 등 중앙아시아의 초국경 환경문제에 공동 대응하는 내용이 담겼다. 의료제품 규제 및 지식재산 분야 협력 MOU도 체결했다. 한국항공우주산업(KAI)과 우즈텍트레이드는 방산 협력 계약을 맺었고, 수형자 이송조약과 무상원조 기본협정 개정 의정서에도 서명했다.

이번 정상회담은 자원과 성장 잠재력을 갖춘 중앙아시아와 공급망 협력을 확대하려는 정부 구상의 첫 일정이기도 하다. 외교부 당국자는 중앙아시아에 대해 “약 8000만명의 인구를 가진 성장 지역으로 에너지와 광물 자원도 풍부하다”며 “글로벌 공급망 재편과 지정학적 변화로 전략적 가치가 더욱 커지고 있다”고 설명했다.

이 대통령은 이날 오전 간다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 만나 중앙아시아 핵심광물 공급망과 AI, 에너지 인프라 분야 협력 방안도 논의했다. 이 대통령은 “중앙아시아 지역의 핵심광물 공급망 안정을 위해 기술과 역량을 갖춘 한국과 다양한 사업 경험과 금융수단을 갖고 있는 ADB가 협력을 확대해 나가자”고 제안했다. 이 대통령은 15일 투르크메니스탄·카자흐스탄, 16일 타지키스탄·키르기스스탄 정상과 차례로 양자회담을 한 뒤 16일 한·중앙아시아 5개국 정상회의를 주재한다.

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