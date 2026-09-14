‘10년 의무복무 기간’ 불구하고… 지역의사제 첫 수시 11.08대 1

2027학년도 대입에 처음 도입된 지역의사제 수시모집 전형에 5000명이 넘는 지원자가 몰려들면서 평균 11.08대 1의 경쟁률을 기록했다. ‘10년 의무복무 기간’이 없는 지역인재전형 경쟁률보다 높게 형성됐다. 14일 종로학원에 따르면 내년도 수시모집에서 전국 31개 의대 지역의사제 전형 456명 모집에 5076명이 지원했다. 지역별로 경인권 4개 의대는 22명 모집에 192명이 지원해 8.73대 1, 지방권 27개 의대는 436명 모집에 4884명이 지원해 11.20대 1로 집계됐다.

'지역의사'를 뽑는 첫 대입 수시모집 전형 원서 접수가 시작된 지난 7일 계명대 입학처에 지역의사 전형 서류함이 준비돼 있다. 연합뉴스

지방권에서는 호남권의 경쟁률이 13.35대 1로 가장 높았고, 대구·경북권 12.60대 1, 부산·울산·경남권 12.31대 1, 충청권 10.76대 1, 강원권 8.02대 1, 제주권 4.65대 1 순이었다. 대학별로는 고신대가 7명 모집에 161명이 지원해 23.00대 1로 전국에서 가장 높은 경쟁률을 보였다. 전북대 21.29대 1, 동아대 19.53대 1, 조선대 16.89대 1, 건국대 글로컬캠퍼스 16.00대 1, 계명대 15.20대 1, 영남대 15.15대 1 등이 뒤를 이었다.



지방권 지역의사제 평균 경쟁률은 의무복무 조건이 없는 지역인재전형(10.52대 1)보다 경쟁률이 높았다. 지방권 27개 의대의 지역인재전형 지원자는 1만891명으로 지난해보다 356명(3.2%) 줄었다. 임성호 종로학원 대표는 “두 전형에 동시 지원한 수험생이 많은 것으로 해석된다”며 “중복 합격에 따른 이탈 규모와 최종 합격선은 대학과 지역별로 큰 차이가 날 수 있다”고 했다.

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