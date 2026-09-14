김지용 “수사·기소분리 대원칙 공감 검찰, 국민 신뢰 잃고 폐지 깊이 성찰” [인사청문회 ‘슈퍼위크’]

김지용(사진) 중대범죄수사청장 후보자가 검찰 개혁의 핵심인 수사와 기소 분리에 대한 입장을 명확히 하라는 여권 일각의 요구에 “수사·기소 분리라는 형사 사법 개혁의 대원칙에 적극 공감하고 있다”며 “제가 몸담았던 검찰이 국민 신뢰를 잃고 폐지까지 이르게 된 점을 깊이 성찰하고 있다”고 밝혔다.



김 중수청장 후보자는 14일 입장문을 내고 “과거 보완수사 필요성을 주장했던 것은 검찰을 위해서가 아니라 범죄 피해자 보호에 공백이 없어야 한다는 우려와 신념 때문이었다”고 말했다. 그는 “이제는 국회의 입법 취지를 존중해 중수청을 성공적으로 안착시키고, 새로운 형사 사법 제도가 국민 신뢰 속에 뿌리내릴 수 있도록 역량을 집중할 때라고 생각한다”고 덧붙였다.



김 후보자는 “국가의 형사 사법 제도는 ‘범죄로부터 국민의 생명과 안전을 지키고 국민의 평온한 일상을 보장’하기 위해 존재한다”는 소신도 밝혔다. 그는 2022년 4월 ‘검수완박’(검찰 수사권 완전 박탈) 국면 당시 “국민 인권을 방치하는 ‘인권 방치법’이 될 것”이라면서 검찰 보완수사 폐지를 공개적으로 반대했다.



김 후보자는 “저는 윤석열정부가 출범한 후 이뤄진 첫 검찰 인사에서 좌천돼 약 1년 뒤인 2023년 9월 퇴직했다”며 “검찰에 재직하는 동안 특정인과 가깝다고 분류되거나 특정인과 가깝다는 이유로 혜택을 받은 사실 또한 전혀 없다”고 강조했다. 김 후보자가 말한 좌천 인사는 2022년 6월 대검 형사부장에서 광주고검 차장검사로 자리를 옮긴 것을 뜻한다.



김 후보자는 이어 “향후 중수청장으로 임명된다면 공직자로서 개정된 법률을 준수하고, 법 시행 과정에서 국민의 권익 보호에 한 치의 소홀함이 없도록 최선을 다하겠다”고 강조했다. 이재명 대통령은 김 후보자에 대한 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.



중수청이 가정 폭력, 성범죄와 아동 성범죄, 스토킹, 노인·아동·장애인 학대 등 사회적 약자를 대상으로 한 ‘7대 범죄’의 보완수사·재수사를 맡게 하는 중수청법 개정안이 이날 국회 행정안전위원회 법안심사제1소위원회를 더불어민주당 주도로 통과했다.



행안위 법안심사1소위원장인 민주당 이해식 의원은 “사회적 약자 7대 범죄를 중수청 수사 대상으로 하는 게 가장 핵심”이라면서 “검사가 보완수사나 재수사를 요구하면 중수청이 맡도록 했다”고 설명했다.



이번 중수청법 개정안엔 수사 과정에서 법령 위반이나 인권 침해, 현저한 수사권 남용이 발생해 검사가 시정 조치를 요구했는데도 응하지 않으면 중수청이 관련 사건을 처리할 수 있게 하는 내용도 담겼다. 민주당은 개정안을 15일 행안위 전체 회의에서 처리할 방침이다. 국민의힘은 소위에 불참한 뒤 “사회적 약자를 보호하려면 검사의 보완수사권부터 되살려야 한다”고 비판했다.

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