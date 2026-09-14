중앙아시아 자원·K기술력 결합… 성장 동력 키운다

이재명 대통령이 14일 샵카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과의 정상회담을 시작으로 한·중앙아시아 정상회의 계기 ‘릴레이 정상외교’에 돌입했다. 16일 한국과 중앙아시아 5개국 간 첫 정상회의를 앞두고 첫 양자회담부터 핵심광물 공급망과 인공지능(AI)·디지털 전환, 방산 등 미래산업 협력을 전면에 내세웠다. 중앙아시아의 풍부한 자원과 한국의 기술력을 결합해 공급망 안정과 신시장 개척이라는 실질적 성과를 끌어내겠다는 구상이다.

이재명 대통령과 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령이 14일 청와대에서 열린 확대회담에서 기념촬영을 마치고 자리로 향하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 국빈 방한한 미르지요예프 대통령과 소인수·확대회담을 잇달아 열고 미래 성장동력을 함께 만들어가기 위한 협력 방안을 논의했다. 한국과 ‘특별 전략적 동반자 관계’인 우즈베키스탄은 교통·인프라 사업의 주요 협력국이자 중앙아시아 최대 인구를 보유한 신흥시장이다.



회담 뒤에는 양 정상 임석 아래 정부 부처 간 협정과 양해각서(MOU) 등 총 13건이 교환됐다. 양국은 기존 인프라 중심 협력을 넘어 핵심광물과 AI·디지털, 방산 등으로 협력의 폭을 넓히기로 했다. 이어 한·우즈베키스탄 각계 인사 50여명이 참석한 국빈만찬이 열렸다.



이날 회담은 16일 한·중앙아시아 정상회의를 앞두고 이 대통령이 중앙아시아 5개국 정상과 갖는 연쇄 양자회담의 첫 일정이다. 한·중앙아시아 정상회의는 한국 정부가 중앙아시아 국가들과 개최하는 첫 다자 정상회의다. 이 대통령은 15일 투르크메니스탄·카자흐스탄, 16일 타지키스탄·키르기스스탄 정상과 차례로 회담한다.



최근 글로벌 공급망 재편과 지정학적 변화로 중앙아시아의 전략적 가치가 높아지면서 이번 정상회의에서는 핵심광물과 AI·디지털, 에너지·인프라 등 경제안보 분야가 핵심 의제로 다뤄질 전망이다. 외교부 당국자는 “중앙아시아가 젊은 인구를 바탕으로 생산성을 한 단계 끌어올리기 위해서는 AI와 디지털, 과학기술 분야의 발전과 인재 양성이 중요하다”며 “기후변화 대응과 수자원 관리 역시 지속적인 경제성장을 뒷받침하기 위한 핵심 과제”라고 설명했다. 정부는 이번 정상회의를 중앙아시아와의 협력을 제도화하고 외교·경제 협력망을 다변화하는 계기로 삼는다는 방침이다.

李, ADB 총재 접견… 협력 확대 제안 이재명 대통령이 14일 청와대에서 간다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 접견하고 있다. 이 대통령은 “중앙아시아는 풍부한 자원과 지리적 이점 등으로 성장잠재력을 갖춘 지역”이라며 “우즈베키스탄 등 중앙아시아 지역에서의 핵심 광물 공급망 안정을 위해 기술과 역량을 갖춘 한국과 ADB가 협력을 확대해 나가자”고 했다. 청와대 제공

이 대통령은 정상회담에 앞서 이날 오전에는 청와대에서 간다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 만나 중앙아시아 협력에 다자개발은행의 금융 역량을 접목하는 방안도 논의했다. 이 대통령은 “중앙아시아는 풍부한 자원과 지리적 이점 등으로 성장잠재력을 갖춘 지역”이라며 “우즈베키스탄 등 중앙아시아 지역에서의 핵심광물 공급망 안정을 위해 기술과 역량을 갖춘 한국과 아시아에서 다양한 사업 경험과 금융수단을 갖고 있는 ADB가 협력을 확대해 나가자”고 제안했다.



간다 총재도 “핵심광물 공급망 분야는 ADB의 역점 지원 분야”라며 협력 의사를 밝혔다. 이 대통령은 ‘모두를 위한 AI’ 비전도 설명하며 “한국의 AI 역량과 ADB의 개발 전문성을 결합하면 의미 있는 성과를 낼 수 있다”고 강조했다.

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