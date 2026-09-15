한화손보, 설계사 1대 1 매칭… 시니어 맞춤 디지털 금융교육

한화손해보험이 디지털 기기 활용에 어려움을 겪는 소외계층을 대상으로 금융 교육에 나섰다.
한화손보는 경인지역(인천·부천·부평지역) 거주 고령층 고객을 경인지역본부 교육장에 초청해 ‘디지털 금융 스쿨’을 개최했다고 14일 밝혔다.
이 프로그램은 금융업무의 비대면 전환이 가속화되는 가운데 시니어 세대가 스마트 금융의 편의성을 누릴 수 있도록 돕기 위해 기획됐다. 한화손보는 고객센터 방문 고객 중 60대 이상 비율이 약 78.7%에 달한다는 점에 착안해 커리큘럼을 마련했다.
교육은 총 2시간 동안 세 가지 세션으로 운영됐다. 핵심 프로그램인 ‘디지털 교육’ 세션에서는 보험금 청구와 계약 조회가 가능한 모바일 앱 사용법 및 화상 상담 연결 방법을 안내했다. 이와 연계된 ‘실습 및 상담’ 시간에는 전속 설계사(FP)들이 1대1로 매칭돼 스마트폰 사용 실습을 돕고 평소 궁금했던 금융 및 보장 관련 맞춤 상담을 제공했다. 노년기에 필요한 몸과 마음의 회복 방법과 괄사를 이용한 림프 테라피를 다루는 ‘건강 특강’ 시간도 마련됐다.
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