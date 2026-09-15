[이코노 브리핑] 국민銀, 정기예금 금리 0.15~0.6%P 인상 외

국민銀, 정기예금 금리 0.15~0.6%P 인상

KB국민은행은 14일 대표 예금 상품인 ‘KB Star 정기예금’ 금리를 0.15∼0.60%포인트 높였다. 이에 따라 1년 이상 2년 미만 만기 예금 금리는 연 3.20%에서 3.40%로 0.20%포인트 올랐다. 6개월 이상 1년 미만은 연 3.00%에서 3.15%로 0.15%포인트, 2년 이상 4년 미만은 연 2.40%에서 3.00%로 0.60%포인트, 3년은 연 2.40%에서 2.60%로 0.20%포인트 각각 인상됐다.

케뱅, 쎄봉라마 테마 ‘궁금한 적금’ 출시

케이뱅크는 인기 캐릭터 ‘쎄봉라마(SSEBONGRAMA)’를 적용한 ‘궁금한 적금’ 시즌8을 출시했다고 14일 밝혔다. 궁금한 적금은 입금할 때마다 무작위로 우대금리와 새로운 스토리를 제공하는 한 달 만기 상품이다. 기본금리 연 0.7%에 31일간 매일 납입하면 최대 연 6.7% 금리를 받을 수 있다. 하루 납입 가능 금액은 최소 100원에서 최대 5만원이다. 쎄봉라마는 IPX(구 라인프렌즈)의 캐릭터로, 20·30대를 중심으로 인기를 얻고 있다.

카카오페이, 서울페이플러스 결제 지원

카카오페이가 국내 간편결제 및 앱카드 서비스 중 처음으로 서울페이플러스 결제를 지원한다고 14일 밝혔다. 카카오페이로 서울페이플러스를 사용하면 한 번 결제할 때마다 최대 4번까지 카카오페이포인트를 적립할 수 있다. 카카오페이에서 서울페이플러스로 결제하려면 카카오페이앱의 결제탭이나 카카오톡 더보기탭의 결제 메뉴에서 우측 상단의 ‘큐알(QR)스캔’ 메뉴를 선택하면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지