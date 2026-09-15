[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 15일 (화요일) 61년생, 산과 들보다 바다가 길한 일진이다

96년생: 일을 수정해야할 경우 곤란함을 겪겠다. 84년생: 침묵을 지키면 구설이 없다. 말을 조심하라. 72년생: 끝맺음의 중요성을 각인하고 일하라. 60년생: 기본적 베이스가 튼튼해야 가치가 있다. 48년생: 기준을 어디에 둘 것인가를 먼저 정하라. 36년생: 입장표명은 좋으나 명분이 중요하다.

97년생: 스스로 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 85년생: 집안 단속이 먼저이니 갈등을 풀어라. 73년생: 한발 뒤로 물러서 생각하면 개운해진다. 61년생: 산과 들보다 바다가 길한 일진이다. 49년생: 순풍에 돛을 달고 나서니 순조롭다. 37년생: 정리할 부분이 있다면 곧장 해결하라.

98년생: 결단을 내리기 전까지 다시 확인하라. 86년생: 내가 할 일이니 하고 쉼이 길하다. 74년생: 짜증나고 힘들어도 급하게 구는 건 금물. 62년생: 정상과 비정상 차이점 함부로 결정마라. 50년생: 함께 하는 사람들과의 마찰은 피하라. 38년생: 매듭이 너무 많으면 일이 꼬인다.

99년생: 오늘 일은 오늘 끝내고 내일을 계획하라. 87년생: 속임수만 잘 피하면 문서로 한몫보는 운이다. 75년생: 현재 고민은 작은 것이니 크게 생각하라. 63년생: 하찮더라도 흘려듣지 않는 태도가 좋다. 51년생: 지식과 성실성으로 위기를 헤쳐나가라. 39년생: 집안에 좋은 일이 생기지만 지출이 많다.

00년생: 내가 해야 할 일을 남에게 미루지 마라. 88년생: 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 76년생: 있는 그대로를 인정하는 것이 현명하다. 64년생: 현재 일은 정신적인 스트레스가 쌓인다. 52년생: 어디서 어떻게 하느냐가 더 중요하다. 40년생: 병주고 약주는 사람을 만난다. 28년생: 긍정적인 사고방식을 가진다면 발전이 기대된다.

01년생: 불행의 주된 원인은 과욕에서 비롯된다. 89년생: 심리적으로 위축되지 말고 당당한 척 해라. 77년생: 직업을 잘못 택하면 불행을 자초한다. 65년생: 말이란 여기저기 거치면 뜻이 변한다. 53년생: 승부에 집착하다가 큰 코 다칠 수 있다. 41년생: 집안이 편안하고 자손들이 번창한다. 29년생: 행동으로 안옮기면 좋은 결과가 나오기 힘들다.

02년생: 일을 소홀히 하여 피해입지 않도록 하라. 90년생: 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다. 78년생: 자신의 존재를 주변에게 부각시켜라. 66년생: 불안을 안고 살아가는 것은 괴롭다. 54년생: 내가 해결할 수 있다면 미루지 마라. 42년생: 인간관계를 새롭게 정립하고 개선하라. 30년생: 비슷한 생각을 가진 사람이 많을 때는 피하라.

03년생: 재주는 곰이 부리고 이익은 딴 사람이. 91년생: 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다. 79년생: 새로운 사람을 만나는 것은 새로운 기회. 67년생: 예민한 사람은 득보다 실이 많다. 55년생: 현재는 조화를 이룬다는 것은 쉽지 않다. 43년생: 모자란 것을 내세우지 말고 기다려라. 31년생: 마음이 편치 않지만 별다른 방법이 없다.

04년생: 주변에서의 여론이 불리해진다. 92년생: 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다. 80년생: 우연히 마주칠 수 있는 기회를 만들어라. 68년생: 타고난 재능도 사장시키면 사라진다. 56년생: 한번 정한 마음은 쉽사리 변하지 않는다. 44년생: 파란 것과 노란 것중 파란 것을 선택하라. 32년생: 좀 빠듯한 듯해도 저축을 많이 하라.

05년생: 의욕만 앞서면 돌발사고 일어난다. 93년생: 매사에 욕심을 자제하고 휴식을 취해라. 81년생: 반겨줄 사람이 있는 안식처를 찾아라. 69년생: 감정에 치우치면 마음의 짐이 생긴다. 57년생: 지나간 일보다 다가오는 일에 충실해라. 45년생: 자기 뜻대로 밀고 나가는 것이 좋다. 33년생: 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다.

06년생: 소원하는 것에 근접할 수 있다. 94년생: 복잡 할수록 점점 힘들어진다. 82년생: 몸이 고되더라도 유익한 것을 찾아라. 70년생: 가족으로 일에만 매진하기가 힘든다. 58년생: 드러나지 않은 것을 갈고 닦아라. 46년생: 힘든 시기지만 금전적인 소득이 온다. 34년생: 주변으로부터 인정받지만 과도함은 금물.

95년생: 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라. 83년생: 잠시 기다린다고 손해보지 않는다. 71년생: 공격과 방어는 자신이 택하는 것이다. 59년생: 얻고자 하지만 지금은 욕심을 버려라. 47년생: 희망주고 끌어주는 사람만 응시하라. 35년생: 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다.

백운철학원

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