아모레퍼시픽, 더마·헤어 글로벌 키운다… 2035년 매출 15조 목표

아모레퍼시픽이 더마뷰티와 클리니컬 스킨케어, 헤어케어를 새로운 글로벌 성장축으로 육성한다. 더마뷰티와 헤어케어 부문에서 각각 매출 1조원을 달성하고 이를 발판으로 2035년 그룹 매출 15조원 목표 달성에 속도를 낸다는 전략이다.

아모레퍼시픽은 지난 11일 서울 용산 본사에서 국내외 주요 기관투자자와 애널리스트가 참석한 가운데 ‘2026 인베스터 데이’를 열고 이 같은 글로벌 성장 전략을 공개했다고 14일 밝혔다.

지난 11일 2026 인베스터 데이가 열린 가운데 더마뷰티 유닛 임운섭 부사장이 글로벌 성장 전략을 공개하고 있는 모습.

우선 에스트라와 일리윤을 중심으로 글로벌 사업을 확대해 BY30(2029년 7월~2030년 6월) 더마뷰티 브랜드 매출 1조원을 달성한다는 목표를 세웠다. 에스트라는 대표 제품 ‘아토베리어365’를 앞세워 최근 3년간 36개국에 진출했으며 지난해 글로벌 매출이 4배 이상 성장했다. 내년 상반기까지 9개국에 추가 진출할 예정이다.

일리윤은 세라마이드 성분의 ‘아토크림’을 글로벌 주력 제품으로 육성한다. 미국 아마존 페이셜 모이스처라이저 부문에서 5위에 오른 데 이어 아마존과 틱톡샵 등 디지털 채널을 중심으로 미국 사업을 확대한다.

클리니컬 스킨케어 브랜드 아이오페도 해외 시장 공략을 강화한다. 피부과 시술 연구와 연계한 전문성과 PDRN·레티놀 등 고효능 성분 제품을 강화하고 미국 세포라 입점에 이어 내년 상반기 유럽에 진출한다. 아모레퍼시픽은 아이오페를 2035년 매출 5000억원 규모 브랜드로 키운다는 계획이다.

지난 11일 2026 인베스터 데이가 열린 가운데 헤어앤뷰티 유닛 노병권 부사장이 해외 두피케어 사업 확대 비전에 대해 설명하고 있는 모습.

헤어케어에서도 BY30 매출 1조원과 글로벌 매출 비중 60% 이상을 목표로 제시했다. 려·미쟝센·라보에이치·롱테이크·아윤채·아모스프로페셔널 등 브랜드를 앞세워 미국·중국·일본·브라질에서 프리미엄 헤어 및 두피 케어 사업을 확대한다. 미쟝센의 ‘퍼펙트세럼’은 미국 아마존 헤어 스타일링 오일 부문 1위를 기록했다.

디지털 경쟁력도 강화한다. 소셜미디어와 이커머스를 중심으로 소비자 접점을 넓히고 소비자 데이터와 시장·채널별 정보를 활용해 검증된 브랜드 성장 모델을 해외 시장으로 확산한다는 구상이다.

아모레퍼시픽은 이를 통해 BY27(2026년 7월~2027년 6월) 매출을 10% 성장시키고 영업이익률 11% 이상을 달성한다는 목표도 제시했다.

김승환 아모레퍼시픽 대표이사는 지난 11일 2026 인베스터 데이 열고 더마뷰티와 클리니컬 스킨케어, 헤어케어를 새로운 글로벌 성장축으로 육성한다고 밝히고 있다.

김승환 아모레퍼시픽 대표는 “기존 주력 브랜드의 성장을 가속하고 더마뷰티·클리니컬 스킨케어·헤어케어를 새로운 글로벌 성장축으로 키워 나가겠다”고 말했다. 아모레퍼시픽그룹은 지난해 창립 80주년을 맞아 2035년 매출 15조원 달성과 글로벌 대표 뷰티·웰니스 기업 도약을 중장기 목표로 제시한 바 있다.

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