부산시, 한동훈 의원과 예산협의…“부산 발전에 여야·정파 따로 없다”

지난 6·3 재·보궐선거에서 부산 북구갑에 당선된 무소속 한동훈 국회의원이 가덕도신공항 적기 개항과 공공기관 2차 지방이전 등 부산시 주요 현안 해결과 내년도 국비 확보를 위해 초당적 협력을 약속했다.

한동훈 의원(오른쪽 가운데)과 오석근 부산시 미래혁신부시장(왼쪽 가운데)이 14일 부산시청에서 정책협의회를 열고, 부산 주요 현안에 대해 논의하고 있다. 부산시 제공

14일 부산시에 따르면 시는 이날 부산시청에서 한동훈 의원과 예산정책협의회를 열고 부산의 주요 현안과 국비 확보 방안을 논의했다. 부산시와 한 의원 측이 공식적으로 예산정책협의회를 연 것은 이번이 처음이다.

이날 협의회에서 오석근 미래혁신부시장 등 부산시 관계자들은 △공공기관 2차 지방이전 추진 △가덕도신공항 적기 개항 △침례병원 공공병원화 △안전한 먹는 물 공급체계 구축 등 9개 주요 현안에 대해 한 의원과 머리를 맞댔다.

시는 한 의원에게 현안 해결을 위한 국회 차원의 지원과 내년도 국비 확보가 필요한 17개 핵심 사업을 설명했다. 국립 양자혁신센터 설립과 차세대 전력반도체 생산플랫폼 구축, 해양항만 인공지능 전환(AX) 실증센터 구축·운영, 블록체인 창의지구 조성 등이 주요 대상이다.

인공지능(AI) 기반 생체재료 공정혁신 융합지원센터 기반 구축과 부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시 AI 대전환(AX) 사업 등 미래 신산업 관련 사업의 국비 확보 방안도 논의됐다. 한 의원은 국회 예산결산특별위원회 위원으로서 관련 사업의 예산 반영을 위해 힘을 보태기로 했다.

한동훈 의원은 “부산과 북구 발전에는 여야도 정파도 따로 있을 수 없다”며 “서로의 차이를 넘어 부산과 북구 발전이라는 공동의 목표를 위해 적극 협력하고 예산과 성과로 함께 결과를 만들어가겠다”고 강조했다.

오석근 시 미래혁신부시장은 “부산은 해양수도 도약과 함께 미래 신산업 전환을 동시에 이뤄내야 하는 결정적인 시기”라며 “오늘 한동훈 의원과 함께 나눈 논의가 부산의 도약을 이끄는 기폭제가 되기를 바란다”고 말했다.

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