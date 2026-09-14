옹진군, 17∼18일 농수특산물 직거래장터 농어업인 판로 확대

인천 도서 지역의 맛을 도시에서 만나는 특별한 행사가 열린다. 옹진군은 17∼18일 이틀간 오전 9시부터 오후 5시까지 군청 파도광장(미추홀구 매소홀로)에서 ‘2026년 제1회 옹진 섬 농수특산물 직거래장터’를 개최한다.

옹진에서 생산되는 우수한 농수특산물을 도시 시민들에게 직접 선보이고, 생산자와 소비자 간 직거래로 농어업인의 안정적인 판로를 확대하기 위해 마련됐다. 당일 지역을 대표하는 섬포도를 비롯해 잡곡류, 까나리액젓, 다시마·미역, 버섯류 등 여러 농수특산물을 선보인다.

소비자들은 신선하고 품질 좋은 상품을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다. 이날 구매 고객을 대상으로 다양한 현장 이벤트도 진행할 예정이다. 아울러 인근 미추홀구 주민을 대상으로 일정 금액 이상을 구매할 때 무료 배송 서비스를 제공해 쇼핑 편의를 높일 계획이다.

장정민 옹진군수는 “이번 장터가 관내 우수한 농수특산물을 직접 확인하고 맛볼 수 있는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 직거래 활성화 및 다채로운 유통·마케팅 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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