교육부, '수시 먹통'에 원서접수 시스템 전면 점검… 개선책 마련

교육부가 2027학년도 대입 수시모집의 원서접수 '먹통' 사태를 계기로 유웨이와 진학사 등 민간업체의 원서접수 대행 시스템을 전반적으로 점검하고 개선 대책을 마련하기로 했다.



교육부 관계자는 14일 기자들에게 "원서접수 시스템은 대학과 대행사 간 계약으로 이뤄지다 보니까 사각지대가 존재하는 것 같다"며 "전산 오류가 발생한 원인, 시스템 장애에 대한 대응 등을 전반적으로 살피겠다"고 말했다.

어느 학원의 입시설명회의 모습. 연합뉴스

이어 "대학도 모두 살펴보고, 대행사도 살펴본 뒤 상응하는 대책을 마련할 것"이라고 덧붙였다.



또 "유웨이뿐 아니라 진학사의 원서 접수 시스템을 전반적으로 살펴보고 개선할 것이 있는지 살펴볼 것"이라며 "민간업체를 조사할 법적 권한이 있는 것은 아니지만 사안이 중대한 점을 고려해 모든 조치를 동원해 조사를 반드시 진행할 것"이라고 강조했다.



앞서 수시 원서접수 마감을 불과 10분 앞둔 지난 11일 오후 5시50분께 유웨이어플라이의 접수 시스템에서 오류가 나타나 일부 수험생이 정상적으로 원서 접수 및 결제를 완료하지 못하면서 큰 혼란이 벌어졌다.



교육부는 아울러 대학이 수시 원서접수를 마감한 직후 지원 경쟁률을 바로 공개하는 방식에 대한 개선도 검토하겠다고 밝혔다.



교육부 관계자는 원서접수 오류와 관련해 "대응 매뉴얼에서 보완할 사항은 없는지, 그리고 경쟁률 (공개) 시스템을 바꿀 여지가 없는지 다각도로 살펴보겠다"고 말했다.



원서접수 시스템에서 오류가 발생한 뒤 한국대학교육협의회는 접수 마감 시간을 오후 6시에서 7시로 연장했지만 일부 대학은 애초 마감 시각인 6시 직후 경쟁률을 발표했다.



이에 일부 수험생은 연장된 시간에 경쟁률을 본 뒤 지원서를 제출할 수 있어 형평성이 훼손됐다며 반발하고 있다.

<연합>

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