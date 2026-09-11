靑 "호르무즈 구체적 기여방안 미정…안보정보 유출 엄중 점검"

청와대는 11일 호르무즈 해협 파병 문제와 관련해 "중동의 평화와 안정을 위한 실질적 기여 방안에 대해 국제 사회와 긴밀히 협의 중이나, 구체적인 기여 방안은 결정된 바 없다"고 밝혔다.



강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 파병과 관련한 입장이 언제 정리되느냐는 질문에 이 같은 기존 입장을 되풀이한 뒤 "(정부) 공식 입장은 한 번도 바뀐 적이 없다"고 설명했다.

강유정 수석대변인. 청와대통신사진기자단

파병 여부를 두고 다양한 관측이 오가고 있으나, 방침이 확정되기 전까지는 신중한 태도로 일관하려는 모습으로 풀이된다.



강 수석대변인은 또 청와대가 최근 국방부 등 부처에서 호르무즈 파병과 관련한 정보가 유출됐는지를 파악하기 위해 감찰에 착수했다는 일부 보도에 대해서는 "군사나 외교·안보 관련 정보가 유출되면 국익에 심대한 악영향을 초래할 수 있다"며 "청와대는 관련 법령에 의거해 공개되지 않은 정보 유출에 대해서는 엄정히 점검하고 있다"고 설명했다.



한편 강 수석대변인은 최근 여론조사에서 국정 지지율이 하락하는 문제에 대해서는 "국민의 목소리를 엄중하고 무겁게 바라보고 있다"고 언급했다.



그는 "정무적 요인 외에도 부동산이나 증시 등 다양한 정책 현안이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다. 청와대가 추진하는 정책을 국민 눈높이에 맞게 더 정성껏 배려심 있게 설명하고 국정 신뢰 회복에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

<연합>

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