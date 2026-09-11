남자 농구, 인니 대파…한일전 앞두고 '아시안게임 2연승'

한국 남자 농구 대표팀이 인도네시아를 대파하고 2026 아이치·나고야 아시안게임 2연승을 달렸다.

니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 한국 농구 대표팀은 11일 오후 4시 일본 아이치 국제 아레나에서 열린 인도네시아와의 대회 조별리그 A조 2차전에서 102-48 대승을 거뒀다.

전날 사우디아라비아를 82-66로 꺾었던 마줄스호는 2연승을 달리면서 조 1위를 선점했다.

한국은 오는 13일 '홈 팀' 일본과 마지막 일정을 앞두고 2연승을 달렸다.

일본은 이날 오후 7시 사우디와 맞대결을 벌이는데, 전력상 일본의 승리가 예상된다.

일본이 사우디를 꺾는다면, 한국과 일본이 나란히 2승을 기록해 마줄스호는 최소 조 2위 확보 및 8강 조기 진출이 확정된다.

이에 조별리그 마지막에 펼쳐지는 한일전이 조 1위 결정전이 될 거로 보인다.

이번 아시안게임은 오는 19일 공식 개막하지만, 구기 종목은 조별리그부터 일정이 시작되는 만큼 개막 전부터 진행된다.

농구가 가장 먼저 스타트를 끊었고, 한국은 2연승으로 순항했다.

이번 대회에서 남자 5대5 농구 종목은 12개 참가국이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤, 각 조 1, 2위와 조 3위 중 성적이 좋은 2개국이 8강에 진출하는 구조로 펼쳐진다.

지난 2014년 인천 대회 우승 이후, 2018 자카르타·팔렘방 대회 4강, 2023 항저우 대회 8강에 그쳤던 한국 남자 농구는 이번 대회를 통해 12년 만의 금메달을 꾀한다.

한국에선 '에이스' 이현중(포틀랜드)이 24점 10리바운드의 더블더블로 팀 승리에 앞장섰다.

여기에 유기상(창원LG), 이우석(상무)이 각각 21점, 14점으로 힘을 보탰다.

1쿼터부터 8점 차 리드를 가져간 한국은 전반 종료 시점까지도 9점 차로 근소하게 앞섰다.

하지만 3쿼터에 이현중, 이우석 등을 앞세워 29점으로 차이를 크게 벌리는 데 성공했다.

마줄스호는 4쿼터 초중반부터 동력을 잃는 고질병이 문제였는데, 이날은 반대의 흐름이 펼쳐졌다.

경기 후반으로 갈수록 선수단의 집중력은 더 높아졌고, 경기 종료 시점에 54점 차 대승을 완성했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지