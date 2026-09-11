[네팔 대홍수] 韓구호대 2진 네팔 도착…재건·복구 사전조사 예정

네팔 대홍수 피해 대응을 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT) 2진이 11일(현지시간) 네팔에 도착했다.



외교부에 따르면 KDRT 2진은 이날 오전 2시55분께 우리 군 수송기 KC-330편으로 출발해 현지시간 오전 8시45분께 카트만두 트리부반 국제공항에 도착했다.

네팔 대홍수 현장 재건 및 복구 활동에 투입될 예정인 대한민국 해외긴급구호대(KDRT) 2진이 11일(현지시간) 네팔 카트만두 트리부반 공항에 도착해 짐을 옮기고 있다. 연합뉴스

수송기에는 우리 비정부기구(NGO)가 기업으로부터 기부받은 텐트, 방한의류, 담요 등 1억8천만원 상당의 구호물자도 함께 실렸다.



KDRT 2진은 외교부, 소방청, 한국국제협력단(KOICA·코이카), 국립중앙의료원에서 각 2명씩 총 8명으로 구성됐다.



네팔 정부가 대홍수 대응을 수색·구조에서 재건·복구 중심으로 전환하는 가운데, KDRT 2진은 네팔 군 당국과 협의해 가능한 범위에서 수색·구조 활동을 추진할 예정이다.



아울러 우리 정부의 네팔 재건·복구 기여 방향을 구상하기 위해 네팔 정부 및 국제기구와 협의하며 사전조사를 진행한다. 현지 활동 기간은 7일이다.



2진 구호대장을 맡은 윤주석 주미국대사관 공사는 오는 12일 별도로 현지에 도착할 예정이다. 윤 공사가 도착할 때까지는 1진 구호대장인 이규호 외교부 개발협력국장이 2진 구호대장을 맡는다.



지난 2일 44명 규모로 파견돼 현지에서 수색·구조 활동을 벌인 KDRT 1진은 이날 네팔에서 출발해 12일 오전 귀국할 예정이다.



정부는 KDRT 1진 복귀 이후에도 주네팔대사관을 중심으로 네팔 당국과 협력하면서 한국인 실종자 가족 지원 등 필요한 업무를 이어간다.



정부 합동 신속대응팀은 오는 12일부터 '정부합동대응팀'으로 명칭을 바꾸고 외교부, 경찰청, 국립과학수사연구원 소속 총 7명으로 재편된다. 필요할 경우 인력을 교체하거나 추가 파견할 예정이다.



이 가운데 외교부 인력은 주네팔대사관의 가족 지원 업무 등을 맡고, 필요할 경우 KDRT 2진의 업무도 지원한다.



경찰청과 국과수 인력은 네팔 중앙법과학연구소에서 네팔 측 인력과 합동 근무하면서 사망자 신원 확인 지원 업무 등을 수행한다.

<연합>

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